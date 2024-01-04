Ощадбанк стягує з клієнтів кошти за володіння їхніми картами: люди скаржаться

Ощадбанк — один з найбільших банків України, причому державний. Однак він дуже часто потрапляє у скандальні ситуації, та вступає в конфлікти зі своїми ж клієнтами. Для прикладу днями на сайті Мінфіну з’явився черговий негативний відгук від чоловіка, який є саме клієнтом Ощадбанку. Чоловік скаржиться на те, що за перевипуск картки банк потребував від нього оплату. Мова про суму в розмірі 40 гривень. Клієнта обурила така ситуація. То що відбулося, і чи дійсно випуск карт платний?

В такому випадку була передчасна заміна картки?

Виявляється чоловік прийшов у відділення Ощадбанку, щоб замінити картку, яка дійсна ще до 2025 року, але вже надто зношена. Мовляв, нею неможливо користуватися, тому що пластик пошкоджений. Однак, замість безплатної заміни, чоловіку запропонували заплатити за нову картку 40 гривень.

«Сьогодні тричі був у так званому відділенні так званого «Ощадбанку», щоб вирішити одне питання — поміняти картку, бо існуюча розшарувалась, як ганчірка, хоча мала служити до 10.25, але 40 грн взяти на перевипуск картки не забарилися», — йдеться у скарзі, яку написав чоловік.

Пресслужба Ощадбанку не забарилась з відповіддю й написала, що все вірно. За передчасну заміну картки стягується плата, а от якщо відбувається заміна картки термін дії якої сплив, тоді все безплатно.

“Якщо це достроковий перевипуск, то, згідно з тарифами банку, є комісія за її перевипуск, про яку вам повідомили працівники“, – зазначили у відповіді представники банку.

Термін дії карток продовжують автоматично

Днями Ощадбанк додав, що всі власники протермінованих карток можуть продовжувати ними користуватися ще як мінімум до 31 березня 2024 року. Це вже не перше автоматичне продовження, адже дехто користується картками, термін дії яких сплив ще у 2022 році. Подібне нововведення Ощадбанк запровадив у зв’язку з воєнним станом та неможливістю деяких клієнтів потрапити до відділення, чи онлайн замовити перевипуск картки.