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Поступить в ВУЗ станет сложнее: в Минобразования сообщили о важных изменениях

04.01.2024
Студенський квиток

Министерство образования Украины активно готовится к вступительной кампании 2024 года, поэтому анонсировали немало существенных нововведений. 

Об этом сообщили в официальном канале Министерства образования Украины в телеграмм. 

Что изменится в 2024 году

Недавно вступил в силу закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года”. 

В соответствии с этим документом. 

  • При поступлении на бакалавриат в университет вам нужно предоставить результаты ВНО за 2021 год или Национального мультипредметного теста (НМТ) за 2022, 2023 или 2024 годы. 
  • Для поступления на творческие специальности понадобятся результата НМТ и оценки творческого конкурса. 
  • Ученики 4,9 и 11 классов в 2024 году не будут сдавать Государственную итоговую аттестацию (ГИА). 
  • Особый порядок поступления в вузы и колледжи определяется Министерством образования. 
  • С 2024 года университеты Украины не будут набирать студентов на программы младшего бакалавра. 

Какие предметы будут на НМТ

Что касается Национального мультипредметного текста (НМТ), то в следующем году он будет включать четыре предмета – три обязательных и один на выбор. 

Обязательно сдавать нужно будет такие дисциплины:

  • Украинский язык.
  • Математика.
  • История Украины. 

Четвертый предмет можно выбрать из таких вариантов – иностранный язык (английский, немецкий, французский), физика, химия, биология, география, украинская литература. 

В прошлом учебном году окончательное тестирование в школе предусматривало решение задач только по двум обязательным предметам – украинскому языку и математике, а также одному предмету на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. 

Что ждет школьную систему обучения в будущем

Уже с 2027 года в Украине ожидается ряд изменений. Из основного – количество учебных предметов уменьшится с 20 до 10-11, а после окончания 10 класса ученики смогут самостоятельно выбирать предметы из предложенного перечня. Но нововведения требуют тщательного анализа. 

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04.01.2024
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