Поступить в ВУЗ станет сложнее: в Минобразования сообщили о важных изменениях

Министерство образования Украины активно готовится к вступительной кампании 2024 года, поэтому анонсировали немало существенных нововведений.

Об этом сообщили в официальном канале Министерства образования Украины в телеграмм.

Что изменится в 2024 году

Недавно вступил в силу закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года”.

В соответствии с этим документом.

При поступлении на бакалавриат в университет вам нужно предоставить результаты ВНО за 2021 год или Национального мультипредметного теста (НМТ) за 2022, 2023 или 2024 годы.

Для поступления на творческие специальности понадобятся результата НМТ и оценки творческого конкурса.

Ученики 4,9 и 11 классов в 2024 году не будут сдавать Государственную итоговую аттестацию (ГИА).

Особый порядок поступления в вузы и колледжи определяется Министерством образования.

С 2024 года университеты Украины не будут набирать студентов на программы младшего бакалавра.

Какие предметы будут на НМТ

Что касается Национального мультипредметного текста (НМТ), то в следующем году он будет включать четыре предмета – три обязательных и один на выбор.

Обязательно сдавать нужно будет такие дисциплины:

Украинский язык.

Математика.

История Украины.

Четвертый предмет можно выбрать из таких вариантов – иностранный язык (английский, немецкий, французский), физика, химия, биология, география, украинская литература.

В прошлом учебном году окончательное тестирование в школе предусматривало решение задач только по двум обязательным предметам – украинскому языку и математике, а также одному предмету на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Что ждет школьную систему обучения в будущем

Уже с 2027 года в Украине ожидается ряд изменений. Из основного – количество учебных предметов уменьшится с 20 до 10-11, а после окончания 10 класса ученики смогут самостоятельно выбирать предметы из предложенного перечня. Но нововведения требуют тщательного анализа.