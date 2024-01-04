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Вступити до вишу стане складніше: в Міносвіти повідомили про важливі зміни

04.01.2024

Міністерство освіти України активно готується до вступної кампанії 2024 року, тож анонсували чимало суттєвих нововведень. 

Про це повідомили в офіційному каналі Міністерства освіти України в телеграм. 

Що зміниться у 2024

Недавно набув чинності закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року”. 

Відповідно до цього документа. 

  • При вступі на бакалаврат до університету вам потрібно надати результати ЗНО за 2021 рік або Національного мультипредметний тест (НМТ) за 2022, 2023 або 2024 роки. 
  • Для вступу на творчі спеціальності знадобляться результату НМТ та оцінки творчого конкурсу. 
  • Учні 4,9 та 11 класів в 2024 році не будуть складати Державну підсумкову атестацію (ДІА). 
  • Особливий порядок вступу до ВНЗ та коледжів визначається Міністерством освіти. 
  • З 2024 року університети України не набиратимуть студентів на програми молодшого бакалавра. 

Які предмети будуть на НМТ

Щодо Національного мультипредметного тексту (НМТ), то в наступному році він включатиме чотири предмети — три обов’язкові та один на вибір. 

Обов’язково здавати потрібно буде такі дисципліни:

  • Українська мова.
  • Математика.
  • Історія України. 

Четвертий предмет можна обрати із таких варіантів — іноземна мова (англійська, німецька, французька), фізика, хімія, біологія, географія, українська література. 

Минулого навчального року остаточне тестування у школі передбачало вирішення завдань лише з двох обов’язкових предметів — української мови та математики, а також одного предмета на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. 

Що чекає шкільну систему навчання в майбутньому

Вже з 2027 року в Україні очікується ряд змін. З основного — кількість навчальних предметів зменшиться з 20 до 10-11, а після закінчення 10 класу учні зможуть самостійно обирати предмети із запропонованого переліку. Однак це поки лише плани, внесення змін можливе лише після ретельного аналізу. 

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04.01.2024
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