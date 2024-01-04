Вступити до вишу стане складніше: в Міносвіти повідомили про важливі зміни

Міністерство освіти України активно готується до вступної кампанії 2024 року, тож анонсували чимало суттєвих нововведень.

Про це повідомили в офіційному каналі Міністерства освіти України в телеграм.

Що зміниться у 2024

Недавно набув чинності закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року”.

Відповідно до цього документа.

При вступі на бакалаврат до університету вам потрібно надати результати ЗНО за 2021 рік або Національного мультипредметний тест (НМТ) за 2022, 2023 або 2024 роки.

Для вступу на творчі спеціальності знадобляться результату НМТ та оцінки творчого конкурсу.

Учні 4,9 та 11 класів в 2024 році не будуть складати Державну підсумкову атестацію (ДІА).

Особливий порядок вступу до ВНЗ та коледжів визначається Міністерством освіти.

З 2024 року університети України не набиратимуть студентів на програми молодшого бакалавра.

Які предмети будуть на НМТ

Щодо Національного мультипредметного тексту (НМТ), то в наступному році він включатиме чотири предмети — три обов’язкові та один на вибір.

Обов’язково здавати потрібно буде такі дисципліни:

Українська мова.

Математика.

Історія України.

Четвертий предмет можна обрати із таких варіантів — іноземна мова (англійська, німецька, французька), фізика, хімія, біологія, географія, українська література.

Минулого навчального року остаточне тестування у школі передбачало вирішення завдань лише з двох обов’язкових предметів — української мови та математики, а також одного предмета на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Що чекає шкільну систему навчання в майбутньому

Вже з 2027 року в Україні очікується ряд змін. З основного — кількість навчальних предметів зменшиться з 20 до 10-11, а після закінчення 10 класу учні зможуть самостійно обирати предмети із запропонованого переліку. Однак це поки лише плани, внесення змін можливе лише після ретельного аналізу.