Вступити до вишу стане складніше: в Міносвіти повідомили про важливі зміни

Міністерство освіти України активно готується до вступної кампанії 2024 року, тож анонсували чимало суттєвих нововведень.
Про це повідомили в офіційному каналі Міністерства освіти України в телеграм.
Що зміниться у 2024
Недавно набув чинності закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року”.
Відповідно до цього документа.
- При вступі на бакалаврат до університету вам потрібно надати результати ЗНО за 2021 рік або Національного мультипредметний тест (НМТ) за 2022, 2023 або 2024 роки.
- Для вступу на творчі спеціальності знадобляться результату НМТ та оцінки творчого конкурсу.
- Учні 4,9 та 11 класів в 2024 році не будуть складати Державну підсумкову атестацію (ДІА).
- Особливий порядок вступу до ВНЗ та коледжів визначається Міністерством освіти.
- З 2024 року університети України не набиратимуть студентів на програми молодшого бакалавра.
Які предмети будуть на НМТ
Щодо Національного мультипредметного тексту (НМТ), то в наступному році він включатиме чотири предмети — три обов’язкові та один на вибір.
Обов’язково здавати потрібно буде такі дисципліни:
- Українська мова.
- Математика.
- Історія України.
Четвертий предмет можна обрати із таких варіантів — іноземна мова (англійська, німецька, французька), фізика, хімія, біологія, географія, українська література.
Минулого навчального року остаточне тестування у школі передбачало вирішення завдань лише з двох обов’язкових предметів — української мови та математики, а також одного предмета на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.
Що чекає шкільну систему навчання в майбутньому
Вже з 2027 року в Україні очікується ряд змін. З основного — кількість навчальних предметів зменшиться з 20 до 10-11, а після закінчення 10 класу учні зможуть самостійно обирати предмети із запропонованого переліку. Однак це поки лише плани, внесення змін можливе лише після ретельного аналізу.
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