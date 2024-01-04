Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые начнут год с ряда хороших событий

Январь начнется с ряда хороших новостей и замечательных событий сразу для четырех знаков Зодиака. По крайней мере, так утверждают ведущие астрологи, которые уже составили гороскоп на эту неделю. Так вот, в четверку счастливчиков вошли Раки, Рыбы, Козероги и Близнецы.

Рак

В первую неделю января, особенно под ее конец Раки ощутят прилив силы, энергии и мотивации к работе и переменам. Последние месяцы были не самые легкие. Вы испытывали эмоциональное выгорание, а на работе было множество проблем. Сейчас вы почувствуете как обнулись и у вас открылось второе дыхание. Вы получите новые интересные задачи от руководства, которые, конечно же, будут хорошо оплачиваться. Также некоторые Раки могут претендовать на лучшую должность. Что касается личной жизни, то здесь тоже не без изменений. Есть большие шансы закрутить роман. Кстати, большой процент, что он будет с коллегой по работе.

Рыбы

В новый год вы ворветесь с большой жаждой жизни. Вы наконец-то почувствуете сильное желание развиваться, пробовать что-то новое, смаковать эту жизнь по полной. Такое настроение даст свои плоды. Все за что вы будете браться завершиться успехом. Положительная энергетика, которая от вас будет идти, притягивает в вашу жизнь хорошие события. Это как материальные блага, так и сердечные дела.

Козерог

Особенно повезет Козерогам, живущим творчеством и работающим в творческой отрасли. Новые горизонты предстанут перед вами уже в ближайшем будущем. Не бойтесь нового, не сомневайтесь в себе, у вас все будет получаться. Также будьте готовы к романтическим знакомствам. Есть большой шанс встретить человека, который окажется тем самый или той самой.

Близнецы

Трудный период наконец-то завершается. Выдохните, ведь теперь жить станет гораздо легче и приятнее. Вы наконец-то начнете завершать дела, которые так хотели закончить в 2023 году. Ваше финансовое положение существенно улучшится, а с ним и настроение и вера в себя. Будет очень везти и в профессиональном плане. Повышение, премия или просто интересное деловое предложение — что-то из этого точно с вами случится.