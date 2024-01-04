Павло Глоба назвав чотири знаки Зодіаку, які розпочнуть рік з низки хороших подій

Січень розпочнеться з низки гарних новин та чудових подій відразу для чотирьох знаків Зодіаку. Принаймні так стверджують провідні астрологи, які вже склали гороскоп на цей тиждень. Так от, в четвірку щасливчиків ввійшли Раки, Риби, Козороги та Близнюки.

Рак

В перший тиждень січня, особливо під його кінець Раки відчують прилив сили, енергії та мотивації до роботи та змін. Останні місяці були не найлегшими. Ви відчували емоційне вигорання, а на роботі було безліч проблем. Зараз ви відчуєте наче обнулилися й у вас відкрилося друге дихання. Ви отримаєте нові цікаві завдання від керівництва, які звісно ж гарно оплачуватимуться. Також деякі Раки можуть претендувати на кращу посаду. Щодо особистого життя, то тут теж не без змін. Є великі шанси закрутити роман. До речі є великий відсоток, що він буде з колегою по роботі.

Риби

В новий рік ви ввірветесь з великою жагою до життя. Ви нарешті відчуєте сильне бажання розвиватися, пробувати щось нове, смакувати це життя на повну. Такий настрій дасть свої плоди. Все за що ви будете братися завершуватиметься успіхом. Позитивна енергетика, яка від вас йтиме притягуватиме у ваше життя хороші події. Це як матеріальні блага, так і сердечні справи.

Козоріг

Особливо поталанить Козорогам, які живуть творчістю і працюють у творчій галузі. Нові горизонти з’являться перед вами вже у найближчому майбутньому. Не бійтеся нового, не сумнівайтесь у собі, у вас все виходитиме. Також будьте готові до романтичних знайомств. Є великий шанс зустріти людину, яка виявиться тією, чи тим самим.

Близнюки

Важкий період нарешті завершується. Видихніть, адже тепер жити стане набагато легше та приємніше. Ви нарешті почнете завершувати справи, які так хотіли закінчити у 2023 році. Ваше фінансове становище суттєво покращиться, а з ним й настрій, та віра у себе. Неабияк таланитиме й у професійному плані. Підвищення, премія чи просто цікава ділова пропозиція — щось з цього точно з вами трапиться.