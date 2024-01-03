2 миллиона ВПЛ лишат выплат: Верещук рассказала детали

Уже с февраля в Украине могут отменить выплаты для большинства украинских переселенцев. Их смогут продлить лишь для украинцев, которые не могут устроиться на работу из-за детей (нет возможности отдать их в садик или школу).
Детали
Как пояснила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью телеканалу “Интер”, идею отмены выплаты двум миллионам переселенцев не поддерживает президент и премьер. Однако с февраля большинство ВПЛ останется без государственной помощи.
- Известно, что сейчас правительство ожидает от Минсоца нового постановления. Проблема в том, что дефицит государственного бюджета не позволяет сохранить расходы без помощи международных партнеров.
- Сейчас ведутся переговоры, чтобы убедить партнеров не сокращать объемы помощи.
- Дальнейшая выплата денежной помощи будет полностью зависеть от решений наших партнеров.
Отметим, переселенцы получают деньги, если они выехали с временно оккупированной территории или территории, где ведутся активные боевые действия. Размер денежной помощи составляет две тысячи гривен на взрослого и три тысячи гривен на ребенка. Такую помощь оказывают на каждого члена семьи.
Несмотря на то, что сумма государственных выплат мизерная, она все-таки хоть немного помогает украинцам, которые вынужденно покинули собственные дома, обеспечивать свои потребности в чужих городах.
Напомним, что постановление о выплатах действует только до первого февраля 2024 года. То есть юридически речь идет не об отмене выплат, а о том, что их продлят не для всех.
Ранее выплаты отменили для тех, кто совершал покупки на крупные суммы, имеет на депозите более ста тысяч гривен и тех, у кого есть собственное жилье в относительно безопасных населенных пунктах.
Кроме денежной помощи от правительства Украины, многие семьи ВПЛ могут рассчитывать на денежную помощь от ООН или на продуктовые и гигиенические наборы от волонтерских организаций или Всемирной продовольственной программы ООН.
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