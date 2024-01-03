2 миллиона ВПЛ лишат выплат: Верещук рассказала детали

Уже с февраля в Украине могут отменить выплаты для большинства украинских переселенцев. Их смогут продлить лишь для украинцев, которые не могут устроиться на работу из-за детей (нет возможности отдать их в садик или школу).

Детали

Как пояснила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью телеканалу “Интер”, идею отмены выплаты двум миллионам переселенцев не поддерживает президент и премьер. Однако с февраля большинство ВПЛ останется без государственной помощи.

Известно, что сейчас правительство ожидает от Минсоца нового постановления. Проблема в том, что дефицит государственного бюджета не позволяет сохранить расходы без помощи международных партнеров.

Сейчас ведутся переговоры, чтобы убедить партнеров не сокращать объемы помощи.

Дальнейшая выплата денежной помощи будет полностью зависеть от решений наших партнеров.

Отметим, переселенцы получают деньги, если они выехали с временно оккупированной территории или территории, где ведутся активные боевые действия. Размер денежной помощи составляет две тысячи гривен на взрослого и три тысячи гривен на ребенка. Такую помощь оказывают на каждого члена семьи.

Несмотря на то, что сумма государственных выплат мизерная, она все-таки хоть немного помогает украинцам, которые вынужденно покинули собственные дома, обеспечивать свои потребности в чужих городах.

Напомним, что постановление о выплатах действует только до первого февраля 2024 года. То есть юридически речь идет не об отмене выплат, а о том, что их продлят не для всех.

Ранее выплаты отменили для тех, кто совершал покупки на крупные суммы, имеет на депозите более ста тысяч гривен и тех, у кого есть собственное жилье в относительно безопасных населенных пунктах.

Кроме денежной помощи от правительства Украины, многие семьи ВПЛ могут рассчитывать на денежную помощь от ООН или на продуктовые и гигиенические наборы от волонтерских организаций или Всемирной продовольственной программы ООН.