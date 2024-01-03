Названо найпоширеніший спосіб обману українців у супермаркеті

Магазины и супермаркеты часто проводят мелкие “махинации” со стоимостью товара. Это делается для получения дополнительных денег с украинцев. Самый распространенный способ – вставить такую цену, что отдать покупателю не всю сдачу.

Схема очень проста и работает по принципу округления. Таким образом, менее 5 копеек магазин может оставить себе, а более 5 копеек нужно “подарить” покупателю.

Поэтому магазины специально устанавливают цены таким образом, чтобы получать дополнительную выгоду.

Как не переплатить

В Госпродпотребслужбе отметили, что избежать подобных ситуаций очень просто. Для этого достаточно рассчитываться за покупки банковской карточкой. В таком случае правило округления не действует.

Кстати, с января 2024 года все торговые точки в населенных пунктах с населением более пяти тысяч человек, должны обеспечить техническую возможность рассчитываться карточкой.

Когда следует вызвать полицию в магазине

В то же время специалисты отмечают, что охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Причина в том, что они обычно не представляют эти заведения, а работают по найму от других компаний. Поэтому подобные их действия могут стать основанием для вызова полиции. Поэтому, если вас просят оплаты за, например, рассыпанную крупу, то алгоритм действий будет следующим:

попросить посмотреть видео с камер наблюдения;

так вы сможете доказать, что повредили товар не намеренно;

при этом общаться с охраной не стоит, только с продавцами или администратором.

Если это не даст ожидаемого результата, то эксперты советуют вызывать полицию и разбираться в ситуации.

Такая же ситуация, когда вас подозревают в краже. Охрана магазина не имеет права осматривать ваши личные вещи. Требуйте просмотра видео с камер наблюдения или вызывайте полицию. И помните, защитить вас и ваши права можете только вы сами.