2 мільйони ВПО позбавлять виплат: Верещук розповіла деталі

Вже з лютого в Україні можуть скасувати виплати для більшості українських переселенців. Їх зможуть продовжити лише для українців, які не можуть влаштуватися на роботу через дітей (немає можливості віддати їх в садок або школу).

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Як пояснила віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю телеканалу “Інтер”, ідею скасування виплати двом мільйонам переселенців не підтримує президент та прем’єр. Однак з лютого більшість ВПО залишиться без державної допомоги.

Відомо, що зараз уряд очікує від Мінсоцу нової постанови. Проблема в тому, що дефіцит державного бюджету не дозволяє зберегти витрати без допомоги міжнародних партнерів.

Зараз ведуться переговори, щоб переконати партнерів не скорочувати обсяги допомоги.

Подальша виплата грошової допомоги повністю залежатиме від рішень наших партнерів.

Зазначимо, переселенці отримують гроші, якщо вони виїхали з тимчасово окупованої території або території, де ведуться активні бойові дії. Розмір грошової допомоги складає дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину. Таку допомогу надають на кожного члена сім’ї.

Попри те, що сума державних виплат мізерна, вона все-таки хоч трішки допомагає українцям, які вимушено покинули власні домівки, забезпечувати свої потреби в чужих містах.

Нагадаємо, що постанова про виплати діє лише до першого лютого 2024 року. Тобто юридично мова йде не про скасування виплат, а про те, що їх продовжать не для всіх.

Раніше виплати скасували для тих, хто здійснював покупки на великі суми, має на депозиті понад сто тисяч гривень та тих, у кого є власне житло в відносно безпечних населених пунктах.

Крім грошової допомоги від уряду України, багато сімей ВПО можуть розраховувати на грошову допомогу від ООН або на продуктові та гігієнічні набори від волонтерських організацій або Всесвітньої продовольчої програми ООН.