Назван самый распространенный способ обмана украинцев в супермаркете

Магазини та супермаркети часто проводять дрібні “махінації” з вартістю товару. Це робиться для отримання додаткових грошей з українців. Найпоширеніший спосіб — вставити таку ціну, що віддати покупцеві не всю решту.

Схема дуже проста та працює за принципом округлення. Таким чином, менш як 5 копійок магазин може залишити собі, а більш як 5 копійок потрібно “подарувати” покупцеві.

Тож магазини спеціально встановляють ціни таким чином, щоб отримувати додаткову вигоду.

Як не переплатити

В Держпродспоживслужбі зазначили, що уникнути подібних ситуацій дуже просто. Для цього достатньо розраховуватися за покупки банківською карткою. В такому разі правило округлення не діє.

До речі, з січня 2024 року всі торгові точки в населених пунктах з населенням понад п’ять тисяч людей, повинні забезпечити технічну можливість розраховуватися карткою.

Коли слід викликати поліцію в магазині

Водночас спеціалісти наголошують, що охоронці в магазинах та супермаркетах не мають права змушувати покупців оплачувати зіпсований товар. Причина в тому, що вони зазвичай не представляють ці заклади, а працюють за наймом від інших компаній. Тож подібні їх дії можуть стати підставою для виклику поліції. Тож, якщо вас просять оплати за, наприклад, розсипану крупу, то алгоритм дій буде наступним:

попросити переглянути відео з камер спостереження;

так ви зможете довести, що пошкодили товар не навмисно;

при цьому спілкуватися з охороною не варто, лише з продавцями чи адміністратором.

Якщо це не дасть очікуваного результату, то експерти радять викликати поліцію та розбиратися в ситуації.

Така ж ситуація, коли вас підозрюють у крадіжці. Охорона магазину не має права оглядати ваші особисті речі. Вимагайте перегляду відео з камер спостереження або викликайте поліцію. І пам’ятайте, захистити вас та ваші права можете лише ви самі.