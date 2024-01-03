Только один документ: украинцам объяснили как выехать за границу по новым правилам

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что Государственная пограничная служба Украины всегда будет проводить тщательную проверку условий выезда и четко придерживаться законодательства.

Как лица с инвалидностью могут пересекать границу

Пропуск лиц через границу по-прежнему будет происходить в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правил пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением Правительства №57.

Эти правила устанавливают условия пересечения границы на время действия военного положения, особенно это касается лиц мужского пола, которые не могут покидать территорию Украины.

Правилами четко предусмотрены категории лиц и условия, на которых граждане могут пересекать границу.

Поэтому пограничники изучают документы, которые дают основания для выезда лица. При этом люди часто спекулируют условиями пересечения границы, выезжая, например, с другой целью или используя фальшивые, или фиктивные документы. Отметим,

только с начала года на границе отказать выезду 50 000 граждан Украины;

3 000 из них предоставили поддельные документы.

Выезд из Украины лиц, у которых на иждивении трое и более детей до 18 лет

Кроме лиц, которые прописаны пунктами Правил пересечения границы, п. 2.6 говорит, что в случае введения на территории Украины военного положения право на пересечение границы имеют и другие военнообязанные лица, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

К таким лицам относятся мужчины, на иждивении которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет. Такие лица получают отсрочку от призыва.

Учитывая, что пограничники обнаруживали множество поддельных документов, связанных с многодетностью, инспекторы могут проверить это условие выезда, в том числе по документам с ТЦК.

Поэтому, чтобы беспрепятственно выехать из Украины нужно предоставить:

выписку из ТЦК о принятом решении об отсрочке;

запись об отсрочке в военных учетных документах.