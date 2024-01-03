Лише один документ: українцям пояснили як виїхати за кордон за новими правилами

Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Державна прикордонна служба України завжди буде проводити ретельну перевірку умов виїзду та чітко дотримуватися законодавства.

Як особи з інвалідністю можуть перетинати кордон

Пропуск осіб через кордон як і раніше відбуватиметься відповідно до чинного законодавства, в тому числі й Правил перетину кордону для громадян України, які затверджені Постановою Уряду №57.

Ці правила встановлюють умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується осіб, чоловічої статі, які не можуть покидати територію України.

Правилами чітко передбачені категорії осіб та умови, на яких громадяни можуть перетинати кордон.

Тож прикордонники вивчають документи, які дають підстави для виїзду особи. При цьому люди часто спекулюють умовами перетину кордону, виїжджаючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи фальшиві або фіктивні документи. Зазначимо,

лише з початку року на кордоні відмовити виїзду 50 000 громадян України;

3 000 з них надали підроблені документи.

Виїзд з України осіб, в яких на утриманні троє та більше дітей до 18 років

Крім осіб, які прописані пунктами Правил перетину кордону, п. 2.6 говорить, що у випадку запровадження на території України воєнного стану право на перетин кордону мають й інші військовозобов’язані особи, що не підлягають призову на військову службу за мобілізацією.

До таких осіб належать чоловіки, на утриманні яких є троє та більше дітей у віці до 18 років. Такі особи отримують відстрочку від призову.

Зважаючи, що прикордонники виявляли безліч підробних документів, пов’язаних за багатодітністю, інспектори можуть перевірити цю умову виїзду, в тому числі за документами з ТЦК.

Тож, щоб безперешкодно виїхати з України потрібно надати:

виписку з ТЦК про прийняте рішення про відстрочку;

запис про відстрочку в військових облікових документах.