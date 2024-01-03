Для власників пластикових карток від Ощадбанку анонсували зміни: в чому суть?

04Ощадбанк — один з найбільших банків країни і за сумісництвом ще й державний банк. Саме тут обслуговується левова частка населення з ряду соціальних категорій. Це пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та інші люди, які отримують різноманітні соціальні виплати, субсидію тощо. Так от, від початку війни безліч людей змінили місце проживання, а термін дії їхніх банківських карток зійшов. Ощадбанк кілька разів робив заяву, щодо автоматичного продовження дії таких карточок. У 2024 році подібна заява вкотре пролунала. Станом на сьогодні, всі власники карток від Ощадбанку, термін дії яких сплив ще у 2022 році, можуть користуватися ними, як мінімум до 31 березня цього року.

Якщо картка перевипущена її потрібно забрати

Деякі користувачі за допомогою мобільних додатків замовляли перевипуск карток. В такому випадку їх потрібно забрати у працюючому відділенні банку. Всі інші й надалі можуть здійснювати звичні для себе операції користуючись “протермінованим” пластиком.

“У зв’язку з військовим становищем Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року“, – йдеться в повідомленні пресслужби установи.

Наразі такими картками можна сміливо розраховуватися в торгових мережах, отримувати на них перекази та знімати готівку. Проблеми можуть виникнути лише у випадку онлайн оплат. Але для цього, кожен може оформити в додатку нову картку, електронну, якою повноцінно користуватися при покупках в Інтернеті.

Окрім Ощадбанку, про автоматичне продовження терміну дії карток вже неодноразово заявляв Приватбанк. Щоправда, з останнім виникали й проблеми. Зокрема, людям приходять повідомлення, щоб вони перевипустили картки й замовили їх доставку Новою поштою за потрібною адресою. Та на жаль, не всі мають смартфони. Деякі пенсіонери й досі користуються кнопковими телефонами, і звісно ж не зможуть замовити онлайн випуск картки чи тим паче її доставку. Гаряча лінія ПриватБанку не допомагає у цьому питанні. Залишається лише вирішувати це питання у відділенні.