Многим украинцам пенсии не придут: что изменилось с января 2024 года

С 1 января 2024 года в очередной раз выросли требования к стажу. Если еще несколько дней назад, в 2023 году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно было иметь 30 лет стажа, то сейчас это уже 31 год. А чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь не менее 21 год стажа. Не изменились только требования для 65-летних, им по-прежнему нужно иметь хотя бы 15 лет стажа, чтобы претендовать на пенсию.

Напомним, что ежегодное увеличение требований к стажу – это последствия пенсионной реформы, которые утвердили в 2017 году. Согласно им, стаж будет увеличиваться на 1 год до 2028 года включительно. То есть в следующем году 60-летним нужно будет уже 31 год стажа, чтобы претендовать на заслуженный отдых.

Реформа имеет много критики

Очень многие нардепы подвергли критике эту реформу, и заявили, что теперь мизерный процент украинцы может позволить себе пенсию в 60 лет. И что лучше не раздражать людей, этими новыми требованиями к стажу, а сразу повысить пенсионный возраст и все. Все равно, большинство теперь будут выходить на пенсию в 63 или 65 лет.

О сверхурочном стаже, позволяющем получать большую пенсию и вовсе речь не идет. Такое себе теперь сможет позволить очень скудный процент украинцев. Скорее, это будут люди, работающие на отдельных должностях, где стаж начисляется скорее в связи с особенностями профессии.

Других изменений в отношении пенсий пока не предвидится

В декабре 2023 года в сети была информация, что возможно в 2024 году будут масштабные задержки пенсий из-за дефицита в бюджете. Однако эта информация опровергнута. Конечно, ведутся переговоры с западными партнерами о продолжении предоставления финансовой помощи, однако ситуация сейчас под контролем.