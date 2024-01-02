Багатьом українцям пенсії не прийдуть: що змінилося з січня 2024 року

З 1 січня 2024 року вкотре зросли вимоги до стажу. Якщо ще кілька днів тому, у 2023 році, для того аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно було мати 30 років стажу, то зараз це вже 31 рік. А щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно мати не менше 21 року стажу. Не змінилися лише вимоги для 65 річних, їм, як і раніше потрібно мати хоча б 15 років стажу, щоб претендувати на пенсію.

Нагадаємо, що щорічне збільшення вимог до стажу — це наслідки пенсійної реформи, які затвердили у 2017 році. Згідно з нею, стаж збільшуватиметься на 1 рік аж до 2028 року включно. Тобто у наступному році 60-річним потрібно буде мати вже 31 рік стажу, щоб претендувати на заслужений відпочинок.

Реформа має багато критики

Дуже багато нардепів розкритикували цю реформу, і заявили, що тепер мізерний відсоток українці може дозволити собі пенсію у 60 років. І що, мовляв, краще не дратувати людей, цими новими вимогами до стажу, а одразу підвищити пенсійний вік і все. Все одно, більшість тепер виходитимуть не пенсію у 63 або 65 років.

Про понаднормовий стаж, який дозволяє отримувати більшу пенсію й зовсім мова не йде. Таке собі тепер зможе дозволити дуже мізерний відсоток українців. Швидше це будуть люди, які працюють на окремих посадах, де стаж нараховується швидше у зв’язку з особливостями професії.

Інших змін стосовно пенсій поки не передбачається

У грудні 2023 в мережі була інформація, що можливо у 2024 році будуть масштабні затримки пенсій через дефіцит у бюджеті. Однак наразі ця інформація спростована. Звісно, ведуться перемовини з західними партнерами, про продовження надавання фінансової допомоги, однак наразі ситуація під контролем.