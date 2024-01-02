Мільйони переселенців можуть не отримати січневі виплати: що каже влада?

Ще у грудні в засобах масової інформації з“являлися новини про те, що внутрішньо переміщеним особам можуть припинити нараховувати щомісячні виплати від держави. Мова про 2000 гривень на кожного дорослого члена родини, та 3000 гривень на дітей і осіб з інвалідністю. В Уряді заявляють, що гроші можуть припинити нараховувати працездатним особам. Тобто тим, хто має можливість піти на роботу, або вже це зробив, та утримувати себе і свою родину самостійно. В Уряді заявляють, що також готові допомагати людям з працевлаштуванням. Натомість виплати продовжать нараховувати на кожну дитину, особу з інвалідністю, пенсіонера і всіх осіб, які з поважних причин працювати не можуть.

Виплати може втратити 2 мільйони переселенців

За сумарними підрахунками без допомоги може залишитися близько двох мільйонів осіб, тоді як всього в Україні офіційно зареєстровано понад 5 мільйонів. Одна зі слів міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук Президент і Прем’єр-міністр України наразі не підтримують цю ініціативу.

Наразі все залежить від об’єму допомоги від західних партнерів. Ведуться перемовини стосовно того, щоб розмір цієї допомоги не зменшувався. Також Уряд очікує розробку нової постанови від Міністерства соціальної політики.

Є ряд категорій ВПО, які точно втратять виплату

Точно не отримуватимуть допомогу ті переселенці, які виїхали закордон і не повернулися протягом 30 днів, не надавши на це жодної поважної причини. Виключення, якщо особа поїхала в іншу країну, наприклад, на лікування. Скасовують виплату для осіб, які несуть кримінальну відповідальність, наприклад, за колаборанство. Також, не будуть виплачувати кошти особам, які протягом року робили покупки нерухомості. Автомобілів, цінних металів, чи, наприклад, валюти на суму понад 100 000 гривень за власні кошти. Виключення, житло придбане за компенсаційні кошти від держави в рамках спеціальної програми.