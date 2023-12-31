Воспоминания в чемодане: что туристы воруют в эксклюзивных отелях

Сувениры ─ неотъемлемая часть путешествия. Их покупают все без исключения, чтобы увезти частичку приятных воспоминаний с собой. Но если большинство ограничивается магнитиками, статуэтками и прочими мелочами, некоторые отдыхающие берут “улов” посерьезнее.

Немецкий гид, который проводит экскурсии по спа-центрам и 5-ти звездочным отелям, поговорил с персоналом этих заведений. В опросе приняло участие почти 1500 человек.

Чаще всего из отелей исчезают халаты, тапочки и банные принадлежности. В элитных отелях в основном представлена продукция от известных брендов. Также туристы забирают столовые приборы, полотенца, батарейки и даже вешалки. Самые высокие показатели демонстрируют гости английских и немецких отелей. О краже таких предметов известно многим, а вот что есть из необычного?

Все свое беру с собой

Модная кофемашина — именно ее хотели украсть горе-туристы, пусть и не слишком часто. Наверное, они не представляли себе начало дня без горячего ароматного напитка. Это любимая цель гостей австрийских отелей. Кража произведений искусства отличается довольно высокими показателями, около 25% постояльцев хотели вынести из отелей картины.

Также в ход шли планшеты, а некоторые смельчаки пытались уехать с телевизорами и даже матрасами. Чаще всего подобные кражи происходили в ночное время суток, когда лифты, ведущие на паркинг, пустуют. Согласно заявлению одного из владельцев отеля, был случай, когда из вестибюля исчез рояль.

В Италии туристы часто забирают с собой бокалы для вина и других напитков. Из отелей в Швейцарии чаще всего пропадают фены для волос. А в Нидерландах гости предпочитают воровать туалетную бумагу и лампочки, наверное, потому, что практичный сувенир для них лучшая добыча. В некоторых странах воруют даже еду, особенно часто подобное случается элитных в гостиницах Турции.