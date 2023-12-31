Спогади у валізі: що туристи крадуть в ексклюзивних готелях

Сувеніри ─ невід’ємна частина подорожі. Їх купують усі без винятку, щоб узяти частинку приємних спогадів із собою. Але якщо більшість обмежується магнітиками, статуетками та іншими дрібницями, деякі відпочивальники беруть “улов” серйозніше.

Німецький гід, який проводить екскурсії по спа-центрах і 5-ти зіркових готелях, поговорив з персоналом цих закладів. В опитуванні взяло участь майже 1500 осіб.

Найчастіше з готелів зникають халати, капці та лазневі приналежності. В елітних готелях здебільшого представлена продукція від відомих брендів. Також туристи забирають столові прилади, рушники, батарейки та навіть вішалки. Найвищі показники демонструють гості англійських і німецьких готелів. Про крадіжку таких предметів відомо багатьом, а ось що є з незвичайного?

Усе своє беру з собою

Модна кавомашина — саме її хотіли вкрасти горе-туристи, хай і не надто часто. Напевно, вони не уявляли собі початок дня без гарячого ароматного напою. Це улюблена мета гостей австрійських готелів. Крадіжка творів мистецтва відрізняється досить високими показниками, близько 25% постояльців хотіли винести з готелів картини.

Також у хід йшли невеликі планшети, а деякі сміливці намагалися виїхати з телевізорами й навіть матрацами. Найчастіше подібні крадіжки відбувалися в нічний час доби, коли ліфти, що ведуть на паркінг, пустують. Згідно із заявою одного з власників готелю, був випадок, коли з вестибюля зник рояль.

В Італії туристи часто забирають із собою келихи для вина та інших напоїв. З готелів у Швейцарії найчастіше пропадають фени для волосся. А в Нідерландах гості воліють красти туалетний папір і лампочки, напевно, тому, що практичний сувенір для них найкраща здобич. У деяких країнах крадуть навіть їжу та солодощі, особливо часто таке трапляється в елітних готелях Туреччини.