Дешевше чи дорожче: що очікувати від цін на їжу в 2024 році?

Експерти стверджують, що різкого подорожчання цін очікувати не варто. Вартість продуктів буде підійматися поступово і не на все. Представники Торгово-промислової палати України кажуть, що в країні зроблено достатньо запасів, тому з внутрішнім ринком все буде гаразд.

Цього року врожаї зерна були високими, а це означає, що на прилавках буде вдосталь борошна, хліба та курячого м’яса. Про ці групи товарів українцям турбуватися не варто, хоча ризик блекаутів та інфляція вноситимуть незначні корективи. Цього року зібрано багато овочів, тож і вони будуть доступні. Очікується великий урожай буряка, цибулі та моркви, тому борщова група подорожчати не повинна.

Які продукти входять до групи ризику

Попри позитивні прогнози, є деякі товари, ціни на які можуть підвищитися. Переважно йдеться про імпорт. Через страйки в Польщі затримується постачання какао-бобів, а отже, виникають проблеми у виробництві кондитерських виробів. Також можуть подорожчати морепродукти та риба, які привозять із-за кордону.

Якщо говорити про внутрішній ринок, то можуть подорожчати яйця, оскільки вартість комбікорму зросла. Як ішлося раніше, практично щомісяця дорожчатимуть фрукти. У країну продовжує завозитися сіль, тому її вартість може незначно коливатися через ускладнену логістику.

На формування ціни впливає кілька чинників:

макрофінансова допомога;

рівень інфляції;

темпи друкування грошей.

Збільшення фінансової маси спричиняє подорожчання, але воно не буде стрімким, хоча це стосується лише українських товарів. Схожі зміни відбувалися у 2022 році. Порівняно з минулим роком рівень коливань невеликий. Обсяг накопиченого продовольства становить 92%. Іншими словами, якщо хочеться заощадити, купуйте продукти українських виробників. А заздалегідь закуповувати безліч продуктів, які просто можуть зіпсуватися (особливо це стосується круп) не варто. Ажіотажу не очікується, оскільки всі основні групи товарів будуть на прилавках.