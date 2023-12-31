Дешевле или дороже: что ожидать от цен на еду в 2024 году?

Эксперты утверждают, что резкого подорожания цен ожидать не стоит. Стоимость продуктов будет подниматься постепенно и не на все. Представители Торгово-промышленной палаты Украины говорят, что в стране сделано достаточно запасов, поэтому с внутренним рынком все будет в порядке.

В этом году урожаи зерна были высокими, а это значит, что на прилавках будет достаточно муки, хлеба и куриного мяса. Об этих группах товаров украинцам беспокоиться не стоит, хотя риск блэкаутов и инфляция будут вносить незначительные коррективы. В этом году собрано много овощей, поэтому и они будут доступны. Ожидается большой урожай свеклы, лука и моркови, поэтому борщевая группа подорожать не должна.

Какие продукты входят в группу риска

Несмотря на позитивные прогнозы, есть некоторые товары, цены на которые могут повыситься. Преимущественно речь идет об импорте. Из-за забастовок в Польше задерживается поставка какао-бобов, а следовательно, возникают проблемы в производстве кондитерских изделий. Также могут подорожать морепродукты и рыба, которые привозят из-за рубежа.

Если говорить о внутреннем рынке, то могут подорожать яйца, поскольку стоимость комбикорма выросла. Как говорилось ранее, практически ежемесячно будут дорожать фрукты. В страну продолжает завозиться соль, поэтому ее стоимость может незначительно колебаться из-за усложненной логистики.

На формирование цены влияет несколько факторов:

макрофинансовая помощь;

уровень инфляции;

темпы печатания денег.

Увеличение финансовой массы вызывает подорожание, но оно не будет стремительным, хотя это касается только украинских товаров. Похожие изменения происходили в 2022 году. По сравнению с прошлым годом уровень колебаний небольшой. Объем накопленного продовольствия составляет 92%. Другими словами, если хочется сэкономить, покупайте продукты украинских производителей. А заранее закупать множество продуктов, которые попросту могут испортиться (особенно это касается круп) – не стоит. Ажиотажа не ожидается, поскольку все основные группы товаров будут на прилавках.