Більше ніякої готівки: з 1 січня запроваджують обов’язкову оплату карткою

З 1 січня частину українців зобов’яжуть забезпечити безготівкові розрахунки.

З січня 2024 року в Україні наберуть чинності чимало законів. Один із них стосується безготівкових розрахунків.

Що зміниться

З 1 січня 2024 року в Україні набере чинності підпункт пункту 2 пункту 1 постанови №894. Відповідно до нього зросте коло суб’єктів господарювання, які повинні забезпечити можливість проводити безготівкові розрахунки за продаж товару або надання послуг. Відповідно до нового закону передбачено:

поступове запровадження обов’язків для торговців забезпечити можливість проводити безготівкові розрахунки включно з можливістю використання електронних платіжних засобів, додатків або приладів;

з 1 січня 2024 року POS-термінал повинен бути в населених пунктах з населенням понад 5 тисяч осіб.

з 1 січня 2025 року термінали мають встановити в населених пунктах, де населення не перевищує 5 тисяч осіб.

При цьому це нововведення не торкнеться ФОПів на першій групі та тих, хто здійснює продажі через торгові автомати, реалізує власноруч вирощену або вигодовану продукцію.

В при цьому в податковій нагадали, що торговцям заборонено:

обмежувати право власника електронного платіжного засобу вибирати для проведення розрахунків будь-яких електронних засобів платіжних систем;

встановлювати будь-яку доплату при здійсненні оплати за продажі товари або послуги з використанням платіжного засобу;

встановлювати різницю між ціною при оплаті готівкою або безготівково.

При цьому продавці мають право заохочувати покупця до використання певного електронного платіжного засобу для проведення розрахунків.

Водночас “Стратегія національного розвитку” передбачає зміни до податкового законодавства України. В результаті в Україні можуть об’єднати 2 та 3 групу ФОП, змінити податкові стави залежно від виду діяльності та доходу. Також передбачається настання доступу податковій до банківської інформації українців та оподатковування всіх надходжень на картки. Ця новина вже обурила українців, але коли нововведення набере чинності невідомо.