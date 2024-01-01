Больше никакой наличности: с 1 января вводят обязательную оплату карточкой

С 1 января часть украинцев обяжут обеспечить безналичные расчеты.

С января 2024 года в Украине вступят в силу немало законов. Один из них касается безналичных расчетов.

Что изменится

С 1 января 2024 года в Украине вступит в силу подпункт пункта 2 пункта 1 постановления №894. В соответствии с ним возрастет круг субъектов хозяйствования, которые должны обеспечить возможность проводить безналичные расчеты за продажу товара или оказание услуг. В соответствии с новым законом предусмотрено:

постепенное введение обязанностей для торговцев обеспечить возможность проводить безналичные расчеты, включая возможность использования электронных платежных средств, приложений или приборов;

с 1 января 2024 года POS-терминал должен быть в населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек.

с 1 января 2025 года терминалы должны установить в населенных пунктах, где население не превышает 5 тысяч человек.

При этом это нововведение не коснется ФЛП на первой группе и тех, кто осуществляет продажи через торговые автоматы, реализует собственноручно выращенную или выкормленную продукцию.

В при этом в налоговой напомнили, что торговцам запрещено:

ограничивать право владельца электронного платежного средства выбирать для проведения расчетов любых электронных средств платежных систем;

устанавливать любую доплату при осуществлении оплаты за продажи товары или услуги с использованием платежного средства;

устанавливать разницу между ценой при оплате наличными или безналично.

При этом продавцы имеют право поощрять покупателя к использованию определенного электронного платежного средства для проведения расчетов.

В то же время “Стратегия национального развития” предусматривает изменения в налоговое законодательство Украины. В результате в Украине могут объединить 2 и 3 группу ФЛП, изменить налоговые ставки в зависимости от вида деятельности и дохода. Также предполагается наступление доступа налоговой к банковской информации украинцев и налогообложения всех поступлений на карты. Когда это постановление вступит в силу неизвестно.