За переказ кожних 500 гривень на карту українці віддаватимуть 90 гривень державі

Національна стратегія доходів, яку ухвалив Кабінет міністрів України 27 грудня, передбачає оподаткування банківських переказів українців з картки на картку за ставкою 18%.

Податковій дозволяють перевіряти, скільки коштів отримує людина та стягувати податок за всі незадекларовані гроші.

Що відомо та коли зміни наберуть чинності

Про нову ініціативу розповів директор економічних програм аналітичного центру “Український інститут майбутнього” Анатолій Амелін. За його словами, Кабмін затвердив “Національну стратегію доходів”, але це не про ваші доходи, а про наповнення бюджету… Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18% (привіт, кешева економіка). Тож відповідно до нововведень слід очікувати:

оподаткування всіх доходів українців, які отримані фізичними особами поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України;

водночас економіст Олег Пендзин зазначив, що ця ідея далеко не нова, і фізичні особи повинні декларувати та оподатковувати свої доходи, однак зараз немає можливості відстежувати надходження на банківські картки громадян, оскільки податкова не має доступу до цих даних.

Фахівець нагадав, що будь-які доходи, які отримують українців, повинні декларуватися. Про це прямо вказано в чинній редакції Податкового кодексу України. Однак це робить небагато людей, а податкова не має доступу до інформації про надходження на вагу картку. Це основна причина того чому податкова не висуває жодних претензій українцям стосовно отримання доходу поза межами ведення підприємницької діяльності.

Водночас в Україні вже давно запроваджено фінансовий моніторинг. Саме тому всі підозрілі операції блокують. Для прикладу, банки заморожують рахунки після підозрілих переказів, якщо клієнт не може документально підтвердити походження коштів. При цьому держава все частіше штрафує банки, оскільки вони не надто ретельно перевіряють своїх клієнтів та часто пропускають операції, які порушують правила.