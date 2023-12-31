Съедают в первую очередь и просят добавку: рецепт простого салата к новогоднему столу

Традиционные для новогоднего стола салаты — “Оливье” и “Шуба” постепенно уходят в прошлое. Поэтому мы предлагаем прекрасную альтернативу — салат “Ричард”.
Некоторые будут настаивать на том, что на новогодний стол не стоит ставить блюда из курицы, чтобы не разозлить символ 2024 года – Зеленого Дракона. Однако китайский новый год наступает уже 10 февраля, поэтому о Драконе думать пока рано.
Салат “Ричард” — это беспроигрышное сочетание продуктов и эффектный внешний вид, который точно оценят ваши гости.
Ингредиенты салата “Ричард”
Для приготовления салата нам понадобится:
- картофель — 130 граммов;
- мясо курицы (можно заменить свининой или даже морепродуктами) – 150 граммов;
- морковь — 130 граммов;
- яйцо куриное — 1-2 штуки (можно заменить 5-6 перепелиными);
- консервированная кукуруза — 40 граммов;
- зерна граната — 40 граммов;
- грецкий орех — 2-3 штуки;
- майонез — 60-80 граммов;
- соль и укроп по своему вкусу.
Способ приготовления салата “Ричард”
Отдельно отвариваем мясо, овощи и яйца.
Далее мясо и картофель нарезаем кубиком, а яйца и морковь натираем на терку.
Салат выкладывают слоями, можно использовать кондитерское кольцо.
Итак, сначала кладем картофель, далее курицу, яйца и морковь. Между слоями слегка смазываем майонезом и солим по вкусу.
Салат посыпаем грецкий орех, кукурузой и зернами граната. При желании украсьте это все зеленью.
Дайте салату настояться, и можно подавать к столу.
Такой салат будет не только красивым, но и сытным и питательным. Ведь мясо и яйца – это источник легкоусвояемого белка, витаминов группы B, PP, A, E, минералов: калия, фосфора, магния, железа, цинка. В овощах тоже много витаминов и микроэлементов, например, гранат – источник витаминов C, E, K, B6, фолиевой кислоты, калия, магния, железа. Полезен для иммунитета, сердечно-сосудистой системы, кроветворения. Чтобы сделать салат еще полезнее — замените магазинный майонез на домашний и добавьте больше орехов или семян.
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