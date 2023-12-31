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Съедают в первую очередь и просят добавку: рецепт простого салата к новогоднему столу

31.12.2023

Традиционные для новогоднего стола салаты —  “Оливье” и “Шуба” постепенно уходят в прошлое. Поэтому мы предлагаем прекрасную альтернативу —  салат “Ричард”. 

Некоторые будут настаивать на том, что на новогодний стол не стоит ставить блюда из курицы, чтобы не разозлить символ 2024 года – Зеленого Дракона. Однако китайский новый год наступает уже 10 февраля, поэтому о Драконе думать пока рано. 

Салат “Ричард” —  это беспроигрышное сочетание продуктов и эффектный внешний вид, который точно оценят ваши гости. 

Ингредиенты салата “Ричард” 

Для приготовления салата нам понадобится:

  • картофель — 130 граммов;
  • мясо курицы (можно заменить свининой или даже морепродуктами) – 150 граммов;
  • морковь — 130 граммов;
  • яйцо куриное — 1-2 штуки (можно заменить 5-6 перепелиными);
  • консервированная кукуруза — 40 граммов;
  • зерна граната —  40 граммов;
  • грецкий орех —  2-3 штуки;
  • майонез —  60-80 граммов;
  • соль и укроп по своему вкусу. 

Способ приготовления салата “Ричард”

Отдельно отвариваем мясо, овощи и яйца. 

Далее мясо и картофель нарезаем кубиком, а яйца и морковь натираем на терку. 

Салат выкладывают слоями, можно использовать кондитерское кольцо.

Итак, сначала кладем картофель, далее курицу, яйца и морковь. Между слоями слегка смазываем майонезом и солим по вкусу. 

Салат посыпаем грецкий орех, кукурузой и зернами граната. При желании украсьте это все зеленью. 

Дайте салату настояться, и можно подавать к столу. 

Такой салат будет не только красивым, но и сытным и питательным. Ведь мясо и яйца – это источник легкоусвояемого белка, витаминов группы B, PP, A, E, минералов: калия, фосфора, магния, железа, цинка. В овощах тоже много витаминов и микроэлементов, например, гранат – источник витаминов C, E, K, B6, фолиевой кислоты, калия, магния, железа. Полезен для иммунитета, сердечно-сосудистой системы, кроветворения. Чтобы сделать салат еще полезнее —  замените магазинный майонез на домашний и добавьте больше орехов или семян.

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31.12.2023
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