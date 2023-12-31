Съедают в первую очередь и просят добавку: рецепт простого салата к новогоднему столу

Традиционные для новогоднего стола салаты — “Оливье” и “Шуба” постепенно уходят в прошлое. Поэтому мы предлагаем прекрасную альтернативу — салат “Ричард”.

Некоторые будут настаивать на том, что на новогодний стол не стоит ставить блюда из курицы, чтобы не разозлить символ 2024 года – Зеленого Дракона. Однако китайский новый год наступает уже 10 февраля, поэтому о Драконе думать пока рано.

Салат “Ричард” — это беспроигрышное сочетание продуктов и эффектный внешний вид, который точно оценят ваши гости.

Ингредиенты салата “Ричард”

Для приготовления салата нам понадобится:

картофель — 130 граммов;

мясо курицы (можно заменить свининой или даже морепродуктами) – 150 граммов;

морковь — 130 граммов;

яйцо куриное — 1-2 штуки (можно заменить 5-6 перепелиными);

консервированная кукуруза — 40 граммов;

зерна граната — 40 граммов;

грецкий орех — 2-3 штуки;

майонез — 60-80 граммов;

соль и укроп по своему вкусу.

Способ приготовления салата “Ричард”

Отдельно отвариваем мясо, овощи и яйца.

Далее мясо и картофель нарезаем кубиком, а яйца и морковь натираем на терку.

Салат выкладывают слоями, можно использовать кондитерское кольцо.

Итак, сначала кладем картофель, далее курицу, яйца и морковь. Между слоями слегка смазываем майонезом и солим по вкусу.

Салат посыпаем грецкий орех, кукурузой и зернами граната. При желании украсьте это все зеленью.

Дайте салату настояться, и можно подавать к столу.

Такой салат будет не только красивым, но и сытным и питательным. Ведь мясо и яйца – это источник легкоусвояемого белка, витаминов группы B, PP, A, E, минералов: калия, фосфора, магния, железа, цинка. В овощах тоже много витаминов и микроэлементов, например, гранат – источник витаминов C, E, K, B6, фолиевой кислоты, калия, магния, железа. Полезен для иммунитета, сердечно-сосудистой системы, кроветворения. Чтобы сделать салат еще полезнее — замените магазинный майонез на домашний и добавьте больше орехов или семян.