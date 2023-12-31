Снігу не буде? Наталка Діденко розповіла, чого чекати від погоди в новорічну ніч

30 грудня в Україні не очікуються опади, або ж вони будуть незначними. Ввечері можливий незначний дощ на заході та на півночі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в новорічну ніч?

За словами синоптикині, погода буде такою:

Вітер західний та південно-західний, помірний, на півночі можливі сильні пориви.

Температура. Вночі від 0 до +4 градусів, вдень 3 грудня від +4 до +6 градусів, на півдні — від +7 до +11 градусів.

У столиці 31 грудня суттєвих опадів не було, ввечері можливий незначний дощ. Вітер західний, поривчастий. Температура повітря — +3 вночі та +8 вдень. На сході холодніше — від +1 до +5 градусів.

31 грудня в Україні буде переважно сухо, температура повітря без змін.

В новорічну ніч в більшості областей опадів не буде, лише на заході можливі незначні дощі.

Якою буде погода в перший тиждень нового року

В перший день Нового року очікується дощ, який прийде з заходу. Він пошириться на всі країни, включаючи Крим.

Незначне похолодання слід очікувати вже 4-5 січня. Новий рік наближається, але більшість людей стверджують, що святкового настрою у них немає.

Однак сніг на свята — це далеко не головне. Навіть у святкові дні слід пам’ятати, що найцінніше — це спілкування з рідними та близькими людьми.

Водночас тепла погода — це величезна перевага для України. Адже чим нижче опускаються стовпчики термометрів, тим більше навантаження зазнає енергетична інфраструктура України, яка й досі не оговталася від торішніх атак російських окупантів.

Адже якщо температура суттєво знизиться., то з великою ймовірністю в Україні почнуть запроваджувати графіки відключення електроенергії. Наразі в Україні світло не відключають, за винятком аварійних ситуацій, що пов’язані з погодними умовами чи атаками окупантів. Однак енергетики закликають українців заощаджувати електроенергію наскільки це можливо.