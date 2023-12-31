З’їдають в першу чергу та просять добавку: рецепт простого салату до новорічного столу

Традиційні для новорічного столу салати — “Олів’є” та “Шуба” поступово відходять в минуле. Тож ми пропонуємо чудову альтернативу — салат “Річард”.

Дехто наполягатиме на тому, що на новорічний стіл не варто ставити страви з курятини, щоб не розізлити символ 2024 року — Зеленого Дракона. Однак китайський новий рік настає аже 10 лютого, тож про Дракона думати поки зарано.

Салат “Річард” — це безпрограшне поєднання продуктів та ефектний зовнішній вигляд, який точно оцінять ваші гості.

Інгредієнти салату “Річард”

Для приготування салату нам знадобиться:

картопля — 130 грамів;

м’ясо курки (можна замінити свининою чи навіть морепродуктами) — 150 грамів;

морква — 130 грамів;

яйце куряче — 1-2 штуки (можна замінити 5-6 перепелиними);

консервована кукурудза — 40 грамів;

зерна гранату — 40 грамів;

волоський горіх — 2-3 штуки;

майонез — 60-80 грамів;

сіль та кріп до свого смаку.

Спосіб приготування салату “Річард”

Окремо відварюємо м’ясо, овочі та яйця.

Далі м’ясо та картоплю нарізаємо кубиком, а яйця та моркву натираємо на терку.

Салат викладають шарами, можна використати кондитерське кільце.

Отож, спочатку кладемо картоплю, далі курку, яйця та моркву. Поміж шарами злегка змащуємо майонезом та солимо до смаку.

Салат посипаємо волоський горіх, кукурудзою та зернами граната. За бажання прикрасьте це все зеленню.

Дайте салату настоятися, і можна подавати до столу.

Такий салат буде не лише красивим, але й ситним та поживним. Адже м’ясо та яйця — це джерело легкозасвоюваного білка, вітамінів групи B, PP, A, E, мінералів: калію, фосфору, магнію, заліза, цинку. В овочах теж багато вітамінів та мікроелементів, наприклад, гранат — джерело вітамінів C, E, K, B6, фолієвої кислоти, калію, магнію, заліза. Корисний для імунітету, серцево-судинної системи, кровотворення. А щоб зробити салат ще кориснішим — замініть магазинний майонез на домашній та додайте більше горіхів чи насіння.