В Украине изменят налог с зарплаты, а прямые поступления на карту проверят

В рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года в Украине хотят пересчитать налоги. Речь идет о введении прогрессивной шкалы и множестве других нововведений.

Сейчас налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18% для всех. То есть ставка одинакова и для тех, кто получает минималку, и для тех, кто зарабатывает сотни тысяч в месяц. Именно поэтому власти намерены ввести различные схемы, чтобы избежать ситуаций, когда украинцы пытаются занижать доходы.

Что есть сейчас

Сейчас налоги со своих доходов платят 7,4 миллиона человек. Из них 1,3 имеют доходы меньше минималки. От 6,7 до 20,1 тысячи гривен зарабатывает еще 3,9 миллиона украинцев, 1,8 миллиона наших граждан имеют от 20,1 тысячи до 100,5 тысяч гривен. И только 88,5 тысячи налогоплательщиков официально получают более 100,5 тысяч гривен.

Кроме того, некоторые работодатели официально платят меньше, чем фактическая зарплата, так они пытаются экономить на уплате налогов.

Что изменится в ближайшем будущем

Правительство прогнозирует следующие изменения:

введение прогрессивной шкалы, то есть часть дохода могут облагать гораздо более высоким налогом;

пересмотрят льготы на уплату налога;

пересмотр системы возврата налогов, их будут возвращать, если тратить средства на обучение детей, создание и расширение бизнеса, улучшение жилищно-бытовых условий, лечение и прочее;

налоговой предоставят доступ к движению средств между карточками украинцев.

Однако все это лишь планы. Реально же в стране придется проводить налоговую реформу, работать над изменением отношения общества к налоговой. Поэтому для достижения целей Национальной стратегии доходов Украине придется провести масштабную работу, иначе все это не более чем разговоры. В то же время все эти изменения вступят в силу не ранее чем через год после их согласования.

Если в общем, то нововведения затронут лиц, который уклоняются от уплаты налога.