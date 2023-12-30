В Україні змінять податок із зарплати, а прямі надходження на карту перевірять

В рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року в Україні хочуть перерахувати податки. Мова йде про запровадження прогресивної шкали та безліч інших нововведень.

Наразі податок на доходи фізичних осіб в Україні складає 18% для всіх. Тобто ставка однакова і для тих, що отримують мінімалку, і для тих, що заробляють сотні тисяч на місяць. Саме тому влада має намір запровадити різні схеми, щоб уникнути ситуацій, коли українці намагаються занижувати доходи.

Що є зараз

Зараз податки зі своїх доходів сплачують 7,4 мільйона осіб. З них 1,3 мають доходи менші за мінімалку. Від 6,7 до 20,1 тисячі гривень заробляє ще 3,9 мільйона українців, 1,8 мільйона наших громадян мають від 20,1 тисячі до 100,5 тисяч гривень. І лише 88,5 тисяч платників податку офіційно отримують понад 100,5 тисяч гривень.

Крім того, деякі роботодавці офіційно сплачують менше, ніж фактична зарплата, так вони намагаються заощаджувати на сплаті податків.

Що зміниться в найближчому майбутньому

Уряд прогнозує наступні зміни:

запровадження прогресивної шкали, тобто частину доходу можуть обкладати набагато вищим податком;

переглянуть пільги на сплату податку;

перегляд системи повернення податків, їх будуть повертати, якщо витрачати кошти на навчання дітей, створення та розширення бізнесу, покращення житлово-побутових умов, лікування та інше;

податковій нададуть доступ до руху коштів між картками українців.

Однак все це лише плани. Реально ж в країні доведеться проводити податкову реформу, працювати над зміною ставлення суспільства до податкової. Тож для досягнення цілей Національної стратегії доходів Україні доведеться провести масштабну роботу, інакше все це не більше ніж розмови. Водночас всі ці зміни наберуть чинності не раніше ніж за рік після їх погодження.

Загалом панікувати не варто, адже всі ці зміни торкнуться лише тих, хто приховує доходи та не сплачує податки.