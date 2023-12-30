Украинцы возмущены новыми правилами обмена долларов: что нужно знать 

Украинцы массово жалуются на валюту “плохого” качества, которую выдают в кассах банков и обменниках. Уже несколько месяцев в Украине действуют новые правила продажи валюты. После многочисленных жалоб Нацбанк обязал банки принимать для обмена все доллары, кроме тех, что имеют значительные повреждения.

Какие купюры подлежат обмену

В ПриватБанке пояснили, что согласно постановлению НБУ, все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи. При этом никаких ограничений по году выпуска или номиналу нет.

У вас должны принять (а также могут выдать) купюру, если:

у нее есть локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях и/или частичная потеря жесткости бумаги);

есть штампы/печати, надписи, в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 кв.мм;

есть пятна, общее количество которых не превышает трех штук, диаметром до 5 мм;

есть надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук, длиной до 3 мм каждая;

есть отверстия или проколы, общее количество которых не превышает четыре штуки, а диаметр каждого не более 1 мм.

То есть банкноты с такими повреждениями обязаны принять. И такие же банкноты могут выдать в кассе банка. Если вас не устраивает качество денег, то откажитесь от обмена.

Как обменять значительно поврежденные банкноты

Что касается ситуации, когда банкноты имеют значительные повреждения, то их можно обменять только с доплатой. Эта процедура называется инкассо. Такому обмену подлежат разорванные на части деньги, те, на которых удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображение портрета, оптические элементы, защитные ленты. А также:

с изменениями изначально цвета бумаги или изображений;

с локальными загрязнениями, включая пятна, что видны в ультрафиолете, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

по общим загрязнениям, включая те, которые видимы в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, обожженные, поврежденные в результате воздействия влаги или химикатов.