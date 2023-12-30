Українці обурені новими правилами обміну доларів: що потрібно знати 

Українці масово скаржаться на валюту “поганої” якості, яку видають в касах банків та обмінниках. Вже кілька місяців в Україні діють нові правила продажу валюти. Після численних скарг Нацбанк зобов’язав банки приймати для обміну всі долари, крім тих, що мають значні пошкодження.

Які купюри підлягають обміну

В ПриватБанку пояснили, що відповідно до постанови НБУ, всі банкноти без ознак підробки або значного пошкодження придатні для операцій як покупки, так і продажу. При цьому жодних обмежень по року випуску або номіналу немає.

У вас повинні прийняти (а також можуть видати) купюру, якщо:

у неї є локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях та/або часткову втрату жорсткості паперу);

є штампи/печатки, написи, в тому числі видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 кв.мм;

є плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук, діаметром до 5 мм;

є надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук, довжиною до 3 мм кожна;

є отвори або проколи, загальна кількість яких не перевищує чотири штуки, а діаметр кожного не більше 1 мм.

Тобто банкноти з такими пошкодженнями зобов’язані прийняти. І такі ж банкноти можуть видати в касі банку. Якщо вас не влаштовує якість грошей, то відмовтеся від обміну.

Як обміняти значно пошкоджені банкноти

Щодо ситуації, коли банкноти мають значні пошкодження, то їх можна обміняти лише з доплатою. Ця процедура називається інкасо. Такому обміну підлягають розірвані на частини гроші, ті, на яких видалені цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптичні елементи, захисні стрічки. А також:

зі змінами початково кольору паперу або зображень;

з локальними забрудненнями, включно з плямами, що видно в ультрафіолеті, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

за загальними забрудненнями, включно з тими, що видимі в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, пошкоджені в результаті впливу вологи чи хімікатів.