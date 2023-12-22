Осталось 7 дней: украинцы еще могут подать заявку на получение денежного пособия

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц имеют право на льготы и финансовую помощь. Общественная организация “Fight For Right” сообщила о старте новой программы. Поэтому организация открывает регистрацию на получение финансовой помощи для людей с инвалидностью, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не более трех месяцев назад.

Об этом сообщили на официальной странице ОО в Фейсбук.

Кто может получить денежную помощь

Как отмечается, цель организации – поддержка семей внутренне перемещенных лиц, в которых есть люди с инвалидностью и/или дети с инвалидностью.

В сообщении отмечается, что их адресная помощь даст возможность в течение зимнего периода покрыть основные потери всем, кто потерял имущество и средства для проживания из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Денежную помощь могут получить лица, получившие статус ВПЛ не более трех месяцев назад, при этом только несколько категорий:

люди с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью.

Период регистрации продлится от 14 до 28 декабря 2023 года. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету по ссылке https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/IIjZiwl0.

Кроме заполненной анкеты нужно будет приложить копии нескольких документов:

справка внутреннего переселенца;

справка МСЭК.

Участники и участницы программы получат сообщение о результатах после завершения отбора.

В то же время лица со статусом ВПЛ могут рассчитывать на получение денежной помощи от государства. Речь идет о двух тысячах гривен для взрослых и три тысячи гривен для детей. Денежную помощь назначают на срок шесть месяцев. Далее ее могут продлить или отменить. Ведь есть определенные ограничения для получения выплаты, например, покупка ценных вещей на большую сумму или наличие на депозите суммы, превышающей сто тысяч гривен, или собственное жилье за пределами зон ведения боевых действий.