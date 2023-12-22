Весняне тепло чи шалені морози: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця грудня

Грудень вже встиг здивувати українців неочікуваними снігопадами, сильним вітром та ожеледицею. Зараз ми спостерігаємо відлигу, але погода в грудні встигне здивувати нас ще раз.

Після незначних заморозків стовпчики термометрів знову показуватимуть плюсову температуру. Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін на сторінці у Фейсбук.

Чого чекати від погоди

За словами синоптика, різке похолодання по всій країні очікується в проміжок між 24 та 26 грудням. В ці кілька днів стовпчики термометрів опустяться до -3 — -5 градусів вночі та до -2 — -4 вдень. Однак така погода триватиме лише кілька днів.

Вже з середи, 27 грудня до нашої країни знову повернеться тепло. В більшості областей України буде по-весняному тепло, аж до +9 — +11 градусів.

Нагадаємо, що днями синоптик “Укргідрометцентру” Наталія Птуха повідомила, що похолодання в Україні буде спричинене циклоном зі Скандинавії. Зазначається, що атмосферний фронт просуватиметься зі заходи у східному напрямку.

Якою буде погода на Різдво та Новий рік

Зимові свята у нас асоціюються з снігопадами та морозами. Цього року грудень вже встиг здивувати українців сильними снігопадами та морозом до -10 градусів.

Вже в п’ятницю вночі захід України накриє мокрий сніг з дощем.

В суботу мокрий сніг з дощем та сильними поривами вітру очікується на всій території України. Особливо значні опади будуть в Карпатах та північних регіонах країни.

В неділю сніжитиме по всій країні.

А вже з понеділка почне тепліти. Тож на Новий рік погода буде майже весняною.

В перший місяць нового року погода буде досить теплою, температура повітря триматиметься близько позначки нуля. Загалом це чудова новина для українців, адже нашим захисникам на фронті буде хоч трохи легше. До того ж тепла зима сприятиме меншому споживанню електроенергії, що вкрай важливо поки енергетична інфраструктура під загрозою обстрілів.