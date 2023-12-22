Залишилося 7 днів: українці ще можуть подати заявку на отримання грошової допомоги

Українці зі статусом внутрішньопереміщених осіб мають право на пільги та фінансову допомогу. Громадська організація “Fight For Right” повідомила про старт нової програми. Тож організація відкриває реєстрацію на отримання фінансової допомоги для людей з інвалідністю, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб (ВПО) не більше трьох місяців тому.

Про це повідомили на офіційній сторінці ГО у Фейсбук.

Хто може отримати грошову допомогу

Як зазначається, мета організації — підтримка сімей внутрішньопереміщених осіб, в яких є люди з інвалідністю та/або діти з інвалідністю.

В повідомленні наголошують на тому, що їхня адресна допомога дасть можливість протягом зимового періоду покрити основні втрати всім, хто втратив майно та засоби для проживання через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Грошову допомогу можуть отримати особи, які отримали статус ВПО не більш ніж три місяці тому, при цьому лише кілька категорій:

люди з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю.

Період реєстрації триватиме від 14 до 28 грудня 2023 року. Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету за посиланням https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/IIjZiwl0.

Крім заповненої анкети потрібно буде додати копії кількох документів:, це

довідка внутрішньо переміщеною особи;

довідка МСЕК.

Учасники та учасниці програми отримають повідомлення про результати після завершення відбору.

Водночас особи зі статусом ВПО можуть розраховувати на отримання грошової допомоги від держави. Мова йде про дві тисячі гривень для дорослих та три тисячі гривень для дітей. Грошову допомогу призначають на термін шість місяців. Далі її можуть продовжити або скасувати. Адже є певні обмеження для отримання виплати, наприклад, покупка цінних речей на велику суму або наявність на депозиті суми, що перевищує сто тисяч гривень, або власне житло за межами зон ведення бойових дій.