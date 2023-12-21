В Ощадбанку назвали ситуацію, через яку карту пенсіонера точно заблокують

Пенсійний фонд України та Ощадбанк зробили важливу заяву. Там пояснили, з яких причин пенсіонеру можуть припинити виплату пенсії.

Термін дії банківських карток продовжили

На пенсійні картки, термін дії яких закінчився до квітня 2022 року Ощадбанк продовжує нараховувати виплати пенсіонерами, незалежно від того де вони перебувають. Про це заявила очільниця філіалу Донецького обласного управління банку Анна Прасол.

Гроші нараховуються і тим, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і тих, які були окуповані ще в 2014 році.

За словами представниці Ощадбанку, банк як агент вповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахуваннями пенсійних виплат займається Пенсійний фонд України, а банк своєю чергою за відповідними списками зараховує кошти на картку.

Чому ПФУ та Ощадбанк можуть припинити виплату пенсій на картки пенсіонерів

За словами представниці банку, пенсійна банківська картка може бути заблокована лише у випадку смерті пенсіонера. Тоді накопичені кошти будуть чекати спадкоємців власника рахунку.

Тож якщо банк отримує офіційну інформацію про смерть особи, то рахунок одразу блокують. Це потрібно для мінімізації будь-яких дій шахраїв.

У всіх інших випадках кошти продовжать нараховувати. Однак особи зі статусом ВПО, які отримали його до 24 лютого 2022 року, повинні пройти фізичну ідентифікацію в відділенні Ощадбанку, особисто у відділі Пенсійного фонду або в онлайн форматі. Якщо цього не зробити, банківську картку заблокують.

При цьому, якщо картка заблокована, а Пенсійний фонд продовжує нараховувати кошти, вони будуть повернені банком. В такому разі пенсіонер повинен буде особисто звернутися до ПФУ та банку, щоб повернути нарахування коштів.

Також Прасол наголосила на тому, що термін дії карток Ощадбанку подовжений до 1 січня 2024 року. Тобто функціонал карток буде збережено лише до кінця року. Саме тому до кінця року слід встигнути пройти ідентифікацію.

Водночас картку можуть заблокувати, якщо протягом шести місяців її не використовували. Щоб цього уникнути, потрібно періодично здійснювати одну з таких дій:

знятття готівки;

безготівкові розрахунки;

оплата за допомогою Google Pay або Apple Pay.