Компанія Epic Games підготувала для геймерів різдвяні подарунки: безкоштовні ігри та інші бонуси

Epic Games – це відома американська компанія, яка займається виробництвом відеоігор. Це величезна корпорація якій належить кілька дочірніх компаній. Вона створює безліч відеоігор, серед яких більшість є мега відомими та популярними. Це такі ігри, як ZZT, Jill of the Jungle, Jazz Jackrabbit, Epic Pinball, Unreal, Gears of War та багато інших. Днями представники компанії оголосили про масштабний святковий розпродаж, а також безліч подарунків, як от безкоштовна версія популярної гри DNF Duel.

Що відомо, про святковий розпродаж?

В рамках цього розпродажу, всі любителі ігор можуть придбати їх з величезними знижками.

Серед основного:

До категорії “Розпродаж” потрапило тисячі ігор. Безлімітна кількість купонів від Epic зі знижкою у 33%. Програму винагород Epic Rewards підвищили до 10%. Деякі ігри зробили повністю безкоштовними для завантаження.

Ця акція триватиме до 10 січня 2024 року (до 18:00 за київським часом).

Щодо безкоштовних ігор, то однією з них стала й багатьма улюблена DNF Duel, яка є певним продовженням однієї з найпопулярніших у світі ігор Dungeon and Fighter. В грі є 16 персонажів, серед котрих можна вибрати собі якогось одного з унікальним характером. Всі вони дуже відрізняються між собою.

Завантажити гру безкоштовно можна в офіційному магазині компанії, однак ця пропозиція обмежена. Кожна гра, яку зробили безкоштовною, доступна для такого завантаження короткий проміжок часу, а не до завершення всієї акції.

До слова, компанія Epic Games у березні 2022 року заявила про припинення будь-якої співпраці з Росією через повномасштабне вторгнення. Також компанія пожертвувала чималі кошти на підтримку України та гуманітарну допомогу постраждалим від війни.