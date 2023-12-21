В Дії з’явився функціонал, який зачепить значну частину українців

Додаток “Дія” знову оновлюють і цього разу в ньому з’явиться відразу декілька нових та дуже корисних послуг, які суттєво спростять українцям життя. Наприклад, вже зараз у додатку доступна тестова версія комплексної послуги є-Підприємець. Вона включатиме 8 послуг, та дозволить людям однією заявкою підтягнути всі сервіси, які їм потрібні для відкриття власної справи. Поки невідомо коли точно послуга повноцінно запрацює, однак вже зараз повнолітні можуть спробувати її протестувати.
“Запускаємо е-підприємець. Поки що в беті, щоб подивитися всі процеси, чи зручно і коректно все працює. Тестуйте е-Підприємець та оцінюйте, наскільки зручно та зрозуміло отримати послугу”, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Більше деталей про нову послугу
Федоров заявив, що ця послуга буде корисною не лише для майбутніх підприємців, а й для тих хто вже має власний бізнес і хоче його розширити, наприклад, відкрити ще один магазин.
“Раніше, щоб запустити бізнес, потрібно було ходити держустановами і збирати дозволи. Весь процес займав близько півтора місяця. Тепер достатньо буде заповнити заяву на порталі Дія за 20 хвилин навіть не виходячи з дому“, – запевняють представники застосунку.
Ось, які послуги об’єднуватиме комплексна функція є-Підприємець:
- Державну реєстрацію ФОП.
- Державну реєстрацію змін в ФОП.
- Реєстрацію протипожежної декларації.
- Державну реєстрацію потужностей.
- Подачу інформації про вакансії, які є чи з’явилися у компанії.
- Реєстрацію платника єдиного податку.
- Реєстрацію платника ПДВ.
- Відкриття банківського рахунку для ФОП.
Наразі, щоб протестувати послугу потрібно перейти за посиланням та зареєструватися. Робити це можуть люди, які хочуть відкривати або розширювати власний бізнес, чи просто будь-хто кому вже є 18 років і цікаво випробувати новий функціонал.
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