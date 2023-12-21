В Дії з’явився функціонал, який зачепить значну частину українців

Додаток “Дія” знову оновлюють і цього разу в ньому з’явиться відразу декілька нових та дуже корисних послуг, які суттєво спростять українцям життя. Наприклад, вже зараз у додатку доступна тестова версія комплексної послуги є-Підприємець. Вона включатиме 8 послуг, та дозволить людям однією заявкою підтягнути всі сервіси, які їм потрібні для відкриття власної справи. Поки невідомо коли точно послуга повноцінно запрацює, однак вже зараз повнолітні можуть спробувати її протестувати.

“Запускаємо е-підприємець. Поки що в беті, щоб подивитися всі процеси, чи зручно і коректно все працює. Тестуйте е-Підприємець та оцінюйте, наскільки зручно та зрозуміло отримати послугу”, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Більше деталей про нову послугу

Федоров заявив, що ця послуга буде корисною не лише для майбутніх підприємців, а й для тих хто вже має власний бізнес і хоче його розширити, наприклад, відкрити ще один магазин.

“Раніше, щоб запустити бізнес, потрібно було ходити держустановами і збирати дозволи. Весь процес займав близько півтора місяця. Тепер достатньо буде заповнити заяву на порталі Дія за 20 хвилин навіть не виходячи з дому“, – запевняють представники застосунку.

Ось, які послуги об’єднуватиме комплексна функція є-Підприємець:

Державну реєстрацію ФОП. Державну реєстрацію змін в ФОП. Реєстрацію протипожежної декларації. Державну реєстрацію потужностей. Подачу інформації про вакансії, які є чи з’явилися у компанії. Реєстрацію платника єдиного податку. Реєстрацію платника ПДВ. Відкриття банківського рахунку для ФОП.

Наразі, щоб протестувати послугу потрібно перейти за посиланням та зареєструватися. Робити це можуть люди, які хочуть відкривати або розширювати власний бізнес, чи просто будь-хто кому вже є 18 років і цікаво випробувати новий функціонал.