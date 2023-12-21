В январе пройдет масштабный перерасчет пенсий: кому добавят несколько тысяч гривен

С первого января в Украине пройдет масштабный перерасчет пенсионных выплат. Возрастет минимальная и максимальная пенсии. Также вырастет размер пенсии для тех граждан, кто в полной мере выполнил требования к стажу и достиг 65 лет.

Таким образом максимальная пенсия увеличится с 20 930 гривен до 23 610 гривен. То есть она вырастет на 2 600 гривен. Отметим, что максимальный размер пенсии в Украине ограничен десятью прожиточными минимумами.

Соответственно, прожиточный минимум для этой категории украинцев в январе вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Таким же будет и минимальная сумма пенсии. Кроме того, будут и другие виды надбавок.

Что еще изменится для пенсионеров с 2024 года

При расчете пенсии среднюю заработную плату за три года умножат на отношение средней заработной платы по стране к средней заработной плате будущего получателя пенсии. Полученную сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

Таким образом:

украинец, который платит единый социальный взнос со своей заработной платы, при выходе на пенсию сможет получать выплату в размере около 29% от привычного дохода;

сейчас эта сумма достигает 4 500 гривен;

при этом лица, которые получать минимальную зарплату, смогут рассчитывать на пенсию в размере лишь 2 093 гривны.

А вот, чтобы получить пенсионную выплату в размере около десяти тысяч гривен, то официальная заработная плата должна составлять 33 тысячи гривен. И при этом речь идет об официальном доходе с которого вносят единый социальный взнос.

Также известно, что в марте пройдет масштабная индексация. Именно весной впервые применят специальные пенсионные баллы. Главная цель этого нововведения – сделать пенсионные выплаты более справедливыми, ведь сейчас разница между пенсиями тех, кто вышел на заслуженный отдых несколько лет назад и тех, кто стал пенсионером более десяти лет назад достигают тысячи гривен.