В січні пройде масштабний перерахунок пенсій: кому додадуть кілька тисяч гривень

З першого січня в Україні пройде масштабний перерахунок пенсійних виплат. Зросте мінімальна та максимальна пенсії. Також зросте розмір пенсії для тих громадян, хто повною мірою виконав вимоги до стажу та досягнув 65 років.

Таким чином максимальна пенсія збільшиться з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Тобто вона зросте на 2 600 гривень. Зазначимо, що максимальний розмір пенсії в Україні обмежений десятьма прожитковими мінімумами.

Відповідно, прожитковий мінімум для цієї категорії українців в січні зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Таким же буде і мінімальна сума пенсії. Крім того, будуть й інші види надбавок.

Що ще зміниться для пенсіонерів з 2024 року

При розрахунку пенсії середню заробітну плату за три роки помножать на відношення середньої заробітної плати по країни до середньої заробітної плати майбутнього отримувача пенсії. Отриману суму множать на кількість відпрацьованих років та на 1%.

Таким чином:

українець, який сплачує єдиний соціальний внесок зі своєї заробітної плати, при виході на пенсію зможе отримувати виплату у розмірі близько 29% від звичного доходу;

зараз ця сума сягає 4 500 гривень;

при цьому особи, які отримувати мінімальну зарплату, зможуть розраховувати на пенсію у розмірі лише 2 093 гривні.

А от отримання пенсійної виплати у розмірі близько десяти тисяч гривень, то офіційна заробітна плата повинна становити 33 тисячі гривень. І при цьому мова йде про офіційний дохід з якого вносять єдиний соціальний внесок.

Також відомо, що в березні пройде масштабна індексація. Саме навесні вперше застосують спеціальні пенсійні бали. Головна мета цього нововведення — зробити пенсійні виплати більш справедливими, адже зараз різниця між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок кілька років тому та тих, хто став пенсіонером понад десять років тому сягають тисячі гривень.