Україна зайняла 5 місце у рейтингу країн з найстабільнішим інтернетом

У Qrator Labs проаналізували вплив збоїв на роботу операторів зв’язку та глобальну доступність мережі в різних країнах і дійшли доволі цікавих висновків. Україна за рік поліпшила інфраструктуру і піднялася на 5 місце.

Лідирує в рейтингу, несподівано, Бразилія. У спину їй дихає Німеччина. А замикають трійку лідерів Нідерланди.

Топ-10 виглядає так:

Бразилія; Німеччина; Нідерланди; Велика Британія; Україна; Ірландія; Канада; Франція; Швейцарія; Польща.

А де ж Сполучені Штати Америки? Лише на 18-му рядку рейтингу. Китаю ж у топ-20 немає зовсім.