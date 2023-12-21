Hardnews

Україна зайняла 5 місце у рейтингу країн з найстабільнішим інтернетом

21.12.2023

У Qrator Labs проаналізували вплив збоїв на роботу операторів зв’язку та глобальну доступність мережі в різних країнах і дійшли доволі цікавих висновків. Україна за рік поліпшила інфраструктуру і піднялася на 5 місце.

Лідирує в рейтингу, несподівано, Бразилія. У спину їй дихає Німеччина. А замикають трійку лідерів Нідерланди.

Топ-10 виглядає так:

  1. Бразилія;
  2. Німеччина;
  3. Нідерланди;
  4. Велика Британія;
  5. Україна;
  6. Ірландія;
  7. Канада;
  8. Франція;
  9. Швейцарія;
  10. Польща.

А де ж Сполучені Штати Америки? Лише на 18-му рядку рейтингу. Китаю ж у топ-20 немає зовсім.

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21.12.2023
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