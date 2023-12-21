Україна зайняла 5 місце у рейтингу країн з найстабільнішим інтернетом

У Qrator Labs проаналізували вплив збоїв на роботу операторів зв’язку та глобальну доступність мережі в різних країнах і дійшли доволі цікавих висновків. Україна за рік поліпшила інфраструктуру і піднялася на 5 місце.
Лідирує в рейтингу, несподівано, Бразилія. У спину їй дихає Німеччина. А замикають трійку лідерів Нідерланди.
Топ-10 виглядає так:
- Бразилія;
- Німеччина;
- Нідерланди;
- Велика Британія;
- Україна;
- Ірландія;
- Канада;
- Франція;
- Швейцарія;
- Польща.
А де ж Сполучені Штати Америки? Лише на 18-му рядку рейтингу. Китаю ж у топ-20 немає зовсім.
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