Dual Sense Edge – новий професійний контролер для PlayStation 5

У той час як у Xbox вже багато років є лінійка професійних геймпадів Elite, у Sony не було аналогічного пристрою у своєму портфоліо. Але японці анонсували Dual Sense Edge – зовсім новий контролер для консолі PlayStation 5.





Головне – повна свобода

На перший погляд, Dual Sense Edge не надто відрізняється від базового геймпада PlayStation 5, можливо, за винятком темних кнопок і трекпада, а також глянсового чорного пластику на панелі поряд з аналоговими стиками. Однак все ховається у деталях, його конструкція дозволяє легко вимикати і змінювати функції окремих кнопок.

У спеціальному додатку для Dual Sense Edge можна легко налаштувати чутливість аналогових стиків та адаптивних тригерів, щоб скоротити час реакції на дорогоцінні мілісекунди в мережевих іграх. Контролер також дозволяє швидко перемикатися між раніше збереженими профілями – для цього з’явилася спеціальна клавіша Fn.

Комплект постачання Dual Sense Edge включатиме два додаткові взаємозамінні набори кнопок. Одна пара розташована на задній панелі пристрою, а інша розташована під аналоговими стіками. Що цікаво, самі стіки ми теж зможемо легко замінити, але тут Sony повідомляє про їхній окремий продаж.

Як і Xbox Elite Series 2, змінні стіки будуть пропонуватися в 3 розмірах (за висотою). Вочевидь, контролер також запропонує всі функції класичного Dual Sense — адаптивні тригери, тактильну вібрацію, тобто. повну сумісність із PlayStation 5.

Dual Sense Edge ще без ціни

Хоча новий геймпад чудово виглядає, Sony поки не поділилася з гравцями ціною продукту і потенційною датою його виходу. Насторожує відсутність додаткових аналогових стіків в комплекті. Важко повірити, що Dual Sense Edge коштуватиме дешево, а доведеться ще додатково витрачатися після його покупки.

У прес-релізі Sony обіцяє поділитися подробицями протягом найближчих місяців. Отже, схоже, ми не побачимо контролера на ринку до наступного року.