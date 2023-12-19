Всего 3 ингредиента и никакого майонеза: простой салат, который гости съедят в первую очередь

Традиционные салаты к новогоднему столу – сельдь под “шубой” и салат оливье часто являются слишком жирными. К тому же все чаще люди отказываются от майонеза и других вредных продуктов. Поэтому если вы хотите приготовить полезный, легкий салат с минимальным количеством ингредиентов, и при этом приятно удивить своих гостей, то этот вариант точно вам понравится. В нем минимум ингредиентов, салат получается легким, но очень сытным и полезным.

Ингредиенты

Для приготовления этого салата нам понадобится:

форель слабосоленая —200 граммов;

ананас в банке — 150 граммов;

руккола – около 30 граммов;

растительное масло — подсолнечное, оливковое тыквенное или любое другое, хватит 2 ст.л;

лимонный сок — 1 чайная ложка;

специи по вкусу.

Кстати, форель можно заменить креветками или любой другой красной рыбой. А вместо ананаса можно использовать грейпфрут или апельсин. То есть у вас остается простор для фантазии.

Как приготовить салат

С приготовлением этого салата справится даже ребенок. Итак, нам нужно:

Рыбу и ананас порезать кубиками примерно полтора на полтора сантиметра. Если вы используете креветки, то нарезать их не обязательно, хотя можно перерезать пополам.

Переложите рыбу и ананас в салатницу и добавьте крупно нарезанную рукколу, предварительно вымытую и просушенную.

Сбрызните все это лимонным соком и добавьте растительное масло.

Перемешайте все ингредиенты и салат можно подавать к столу

Также можно добавить семена кунжута или подсолнечника. А еще сюда отлично подходит авокадо.

Как видите, рецепт очень простой, но такой салат – отличная альтернатива традиционным блюдам на новогоднем столе. К тому же у многих сельдь под “шубой” и салат оливье ассоциируются с советским прошлым, поэтому все чаще украинцы отказываются от этих салатов на своем столе. А если вы не готовы отказаться от классики, то просто дополните праздничный стол интересными новинками.