В мережі шириться рецепт м’ясної вечері, що обійдеться у 10 гривень: українці масово залишають свої відгуки

Кожен українець погодиться, що похід в магазин це завжди кілька сотень гривень. Навіть якщо ви прийшли по хліб, макарони та курятину, то це вже обійдеться у понад 100 гривень. Та ось, одна з українських блогерів вирішила довести протилежне. Що, мовляв, можна приготувати смачну, ситну та м’ясну вечерю (на одну особу) витративши на це всього 10 гривень. Жінка не лише виклала у себе на сторінці відео, як вона готую цю страву, а й прикріпила чеки з магазину, де загальна сума витрат дійсно становить десятку. Тож погляньмо, чим українка пропонує поласувати за такі смішні кошти.

В меню куряча котлета, каша і смажена цибуля

Виявляється, жінка вирішила приготувати котлету з курячого фаршу, зварити пшеничну крупу та заправити кашу смаженою цибулькою.

При цьому всі продукти вона купувала виключно у тій кількості, яка їй була потрібна на приготування однієї порції. Це:

Курячий фарш: 62 грами (7,28 грн). Одна цибулина, яка обійшлася у 63 копійки. 100 грамів пшеничної крупи, за яку заплатили 1,09 копійок.

Тобто все разом обійшлося жінці у вищезгадані 10 гривень.

“Готуватимемо котлетку і смачну кашку зі смаженим цибулькою. Скинь це тому, хто каже, що дешево поїсти неможливо. Давайте жити без зайвих витрат”, – зробила допис авторка цього поста.

Однак українці її відверто захейтили. Дуже мало користувачів дійсно оцінили цей лайфхак, чи тим паче взяли його на озброєння. Багато хто запитав, чому жінка не порахувала шматок хліба, який пішов у котлету, а також олію на котрій смажилась цибулька і котлета в тому числі.

Інші користувачі вирішили зайти ще далі, і запитати чому до витрат не додано витрати на воду, газ та електроенергію.

Була й така категорія осіб, які з бюджетом погодились, що, мовляв, так, це дійсно реально, однак засумнівались у корисності такої страви й, що подібне не спровокує розлади шлунку.