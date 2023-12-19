Всього 3 інгредієнти та жодного майонезу: простий салат, який гості з’їдять в першу чергу

Традиційні салати до новорічного столу — оселедець під “шубою” та салат олів’є часто є занадто жирними. До того ж все частіше люди відмовляються від майонезу та інших шкідливих продуктів. Тож якщо ви бажаєте приготувати корисний, легкий салат з мінімальною кількістю інгредієнтів, і при цьому приємно здивувати своїх гостей, то цей варіант точно вам сподобається. В ньому мінімум інгредієнтів, салат виходить легким, але дуже ситним та корисним.

Інгредієнти

Для приготування цього салату нам знадобиться:

форель слабосолонена — 200 грамів;

ананас в банці — 150 грамів;

рукола — близько 30 грамів;

рослинна олія — соняшникова, оливкова гарбузова чи будь-яка інша, вистачить 2 ст.л;

лимонний сік — 1 чайна ложка;

спеції за смаком.

До речі, форель можна замінити креветками чи будь-якою іншою червоною рибою. А замість ананаса можна використати грейпфрут або апельсин. Тобто у вас залишається простір для фантазії.

Як приготувати салат

З приготуванням цього салату впорається навіть дитина. Отож, нам потрібно:

Рибу та ананас порізати кубиками приблизно півтора на півтора сантиметра. Якщо ви використовуєте креветки, то нарізати їх не обов’язково, хоча можна перерізати навпіл.

Перекладіть рибу та ананас в салатницю та додайте крупно нарізану руколу, попередньо вимиту та просушену.

Скропіть все це лимонним соком та додайте рослинну олію.

Перемішайте всі інгредієнти і салат можна подавати до столу.

Також можна додати насіння кунжуту чи соняшника. А ще до салату чудово пасуватиме авокадо.

Як бачите, рецепт дуже простий, але такий салат — чудова альтернатива традиційним стравам на новорічному столі. До того ж в багатьох оселедець під “шубою” та салат олів’є асоціюються з радянським минулим, тож все частіше українці відмовляються від цих салатів на своєму столі. А якщо ви не готові відмовитися від класики, то просто доповніть святковий стіл цікавими новинками.