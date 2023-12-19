Всього 3 інгредієнти та жодного майонезу: простий салат, який гості з’їдять в першу чергу

Традиційні салати до новорічного столу — оселедець під “шубою” та салат олів’є часто є занадто жирними. До того ж все частіше люди відмовляються від майонезу та інших шкідливих продуктів. Тож якщо ви бажаєте приготувати корисний, легкий салат з мінімальною кількістю інгредієнтів, і при цьому приємно здивувати своїх гостей, то цей варіант точно вам сподобається. В ньому мінімум інгредієнтів, салат виходить легким, але дуже ситним та корисним.
Інгредієнти
Для приготування цього салату нам знадобиться:
- форель слабосолонена — 200 грамів;
- ананас в банці — 150 грамів;
- рукола — близько 30 грамів;
- рослинна олія — соняшникова, оливкова гарбузова чи будь-яка інша, вистачить 2 ст.л;
- лимонний сік — 1 чайна ложка;
- спеції за смаком.
До речі, форель можна замінити креветками чи будь-якою іншою червоною рибою. А замість ананаса можна використати грейпфрут або апельсин. Тобто у вас залишається простір для фантазії.
Як приготувати салат
З приготуванням цього салату впорається навіть дитина. Отож, нам потрібно:
- Рибу та ананас порізати кубиками приблизно півтора на півтора сантиметра. Якщо ви використовуєте креветки, то нарізати їх не обов’язково, хоча можна перерізати навпіл.
- Перекладіть рибу та ананас в салатницю та додайте крупно нарізану руколу, попередньо вимиту та просушену.
- Скропіть все це лимонним соком та додайте рослинну олію.
- Перемішайте всі інгредієнти і салат можна подавати до столу.
Також можна додати насіння кунжуту чи соняшника. А ще до салату чудово пасуватиме авокадо.
Як бачите, рецепт дуже простий, але такий салат — чудова альтернатива традиційним стравам на новорічному столі. До того ж в багатьох оселедець під “шубою” та салат олів’є асоціюються з радянським минулим, тож все частіше українці відмовляються від цих салатів на своєму столі. А якщо ви не готові відмовитися від класики, то просто доповніть святковий стіл цікавими новинками.
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