Несколько знаков Зодиака ждет грандиозно успешное завершение года: и даже Меркурий этому не помешает

Конец года для многих людей это всегда эмоционально сложный и напряженный период. Каждый будто хочет успеть за эти несколько дней все, что не успел. Конечно это сопровождается стрессом и напряжением, которое буквально летает в воздухе. В этом году подливает масла в огонь еще и Ретроградный Меркурий, который усложняет ситуацию в несколько раз. Однако для нескольких знаков Зодиака сила Меркурия наоборот станет вспомогательной. Они смогут наконец-то достичь поставленных целей и завершить 2023 год на очень положительной ноте.

Овен

Больших успехов вы добьетесь именно в плане карьеры и в профессиональном успехе. Ваша настойчивость и трудолюбие дадут о себе знать. Конечно, не обойдется и без помех, однако ни в коем случае не опускайте руки и идите до конца. Удача обязательно будет на вашей стороне.

Телец

Последние дни года будут для вас очень счастливы. Вы наконец-то увидите на горизонте исполнения своих давних мечтаний. Некоторые из этих мечтаний вам казались нереальными, так что вы наверняка не до конца верите в свое счастье. Не сдерживайте себя. Радуйтесь, веселитесь, занимайтесь тем, что доставляет наибольшее удовольствие, занимайтесь спортом. Жизнь прекрасна и сейчас начинается действительно белая полоса.

Рак

У Раков прогноз такой же, как у Тельцов. Это много радостей, исполнения желаний, реализация планов. Вы будете чувствовать, как открывается второе дыхание. Будете чувствовать множество вдохновения и мотивации двигаться вперед. Единственное, над чем астрологи советуют задуматься — это забота о своем здоровье. Не пренебрегайте им.

Лев

Вы сейчас видите перед собой возможности, но еще не можете ими воспользоваться. Не торопите события иначе все испортите. Переключите свое внимание на что-то другое, возможно займитесь чем-нибудь творческим. Новые горизонты вы будете покорять уже совсем скоро и очень успешно, а пока немного терпения.

Рыбы

Год завершится приятными сюрпризами. Наслаждайтесь каждым моментом, меньше анализируйте происходящее и побольше вкушайте все это. Доверяйте своей интуиции и следуйте тем правилам, которые составили для себя за последние несколько месяцев. Вы на правильном пути и Вселенная вам это скоро ярко продемонстрирует.