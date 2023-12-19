Чому публічні зарядки — зло або як захистити особисті дані

Доволі часто виникає неприємна ситуація, коли батарея телефона “сідає” в найбільш невдалий момент. В такому разі на допомогу прийде “публічна зарядка”. Але цей спосіб несе за собою великі ризики. Адже саме “публічні зарядки” шахраї досить часто і ефективно використовують для отримання доступу до вашого гаджета. Саме через зарядку вони можуть викрасти паролі, в тому числі від інтернет-банкінгу, та іншу конфіденційну інформацію.

Найчастіше дані крадуть в громадських місцях, типу готелів, аеропортів та інших місць з великою кількістю відвідувачів. Якщо жертва підключить свій смартфон до публічної USB-зарядки, то на телефон буде завантажене шкідливо програмне забезпечення. Потім шахраї отримують доступ до облікового запису в мережі та перепродують паролі іншим зловмисникам або самостійно крадуть кошти з рахунків.

Як захистити особисті дані

Отож, щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно дотримуватися трьох простих рекомендацій:

Найпростіший спосіб захистити дані від витоку — відмовитися від використання публічних зарядок. А на випадок, якщо телефон розрядиться, подбайте про павербанк. Якщо ж виходу немає, і ви змушені скористатися публічною зарядкою — віддавайте перевагу саме розеткам, а не USB-зарядкам.

Якщо ви змушені користуватися публічною USB-зарядкою, то зверніть увагу на спливаючі повідомлення на екрані типу “поділитися даними”, “довіряти цьому комп’ютеру” або “тільки заряджати”. Оберіть останній пункт, так ймовірність викрадення даних буде мінімальним.

Ще один варіант — повністю вимкнути телефон перед тим як поставити його за подяку. Якщо ж постійно перебуваєте в русі та не можете відмовитися від використання публічних зарядок то є сенс подбати про пристрій під назвою “блокувальник даних”. За його допомоги ви унеможливите передачу даних через кабель та захистите свій телефон.

Як бачите, є чимало способів захистити себе, достатньо приділити лише трохи часу для розв’язання цього питання.