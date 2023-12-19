На кількох знаків Зодіаку чекає грандіозно успішне завершення року: і навіть Меркурій цьому не завадить

Кінець року для багатьох людей — це завжди емоційно складний та напружений період. Кожен наче хоче встигнути за ці кілька днів все, що не встиг. Звісно це супроводжується стресом і напругою, яка буквально літає у повітрі. Цьогоріч олії у вогонь піддає ще й Ретроградний Меркурій, який ускладнює ситуацію у кілька разів. Однак, для кількох знаків Зодіаку сила Меркурія навпаки стане допоміжною. Вони зможуть нарешті досягти поставлених цілей і завершити 2023 рік на дуже позитивній ноті.

Овен

Великих успіхів ви досягнете саме в плані кар’єри та в професійному успіху. Ваша наполегливість та працелюбність дадуть про себе знати. Звісно не обійдеться й без перешкод, однак в жодному разі не опускайте руки і йдіть до кінця. Удача обов’язково буде на вашому боці.

Телець

Останні дні року будуть для вас дуже щасливими. Ви нарешті побачите на горизонті здійснення своїх давніх мрій. Деякі з цих мрій вам здавалися нереальними, тож ви напевно не до кінця вірите у своє щастя. Не стримуйте себе. Радійте, веселіться, займайтесь тим, що приносить найбільше задоволення, займайтесь спортом. Життя прекрасне і зараз починається дійсно біла смуга.

Рак

У Раків прогноз такий самий, як у Тельців. Це багато радощів, здійснення бажань, реалізація планів. Ви відчуватимете, як відкривається друге дихання. Відчуватимете безліч натхнення і мотивації рухатися вперед. Єдине над чим астрологи радять замислитись — це турбота про своє здоров’я. Не нехтуйте ним.

Лев

Ви зараз бачите перед собою можливості, однак ще не можете ними скористатися. Не квапте події інакше все зіпсуєте. Переключіть свою увагу на щось інше, можливо займіться чимось творчим. Нові горизонти ви підкорюватимете вже зовсім скоро і дуже успішно, а поки трішечки терпіння.

Риби

Рік завершиться приємними сюрпризами. Насолоджуйтесь кожним моментом, менше аналізуйте те, що відбувається та побільше смакуйте все це. Довіряйте своїй інтуїції й слідуйте тим правилам, які склали для себе протягом останніх кількох місяців. Ви на правильному шляху і Всесвіт вам це скоро яскраво продемонструє.