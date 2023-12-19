Чому українці бояться стільникових станцій: розбираємо головні міфи

Незважаючи на те що стільниковому зв’язку в Україні вже 30 років, досі нерідко виникають невиправдані страхи перед базовими станціями, що забезпечують усіх нас стільниковим зв’язком і мобільним інтернетом. Кожна нова технологія зв’язку викликає нову хвилю побоювань. Через це ми пройшли з 3G і 4G, тепер черга 5G. Такі страхи – прояв радіофобії: це коли бояться випромінювань від різних пристроїв. І хоча боятися абсолютно нічого, ми все ж таки спробуємо відповісти на найчастіші запитання про шкоду базових станцій.

Хіба базова станція нічого не випромінює? Випромінює. Одне з її завдань у тому, щоб передавати радіосигнал на ваш мобільний телефон. Чим ближче до вас базова станція, тим сигнал сильніший і стійкіший, а ви можете розмовляти без перешкод і користуватися швидким мобільним інтернетом

Наскільки сильний цей сигнал? Хіба він не небезпечний❓ Ні. Випромінювання від мікрохвильової печі, в якій ви розігріваєте їжу, в рази потужніші за ті радіохвилі, що долітають до вас від базової станції. “Вишка” стільникового зв’язку навіть за півсотні метрів від вас нічим вам не зашкодить. Безліч побутових приладів – теж нешкідливих – випромінюють набагато сильніше.

Хіба не небезпечно ставити базові станції на будинки❓ Звичайне віконне скло знижує потужність радіосигналу вдвічі. А залізобетонна стіна або дах вашого будинку – майже в тридцять разів. Базова станція на сусідньому або вашому будинку нічим, крім якісного зв’язку у вашому районі, вам не загрожує.



Крім того, базова станція не “світить” на всі боки і зовсім не випромінює вгору і вниз. Промені від неї розходяться під невеликим кутом до землі, майже паралельно їй, щоб забезпечити максимальне покриття. “Вишка” на сусідньому магазині не зачіпає своїм випромінюванням ні тих, хто всередині, ні тих, хто близько до будівлі. Саме тому закон не забороняє ставити базові станції на даху будівель, а також на високих стовпах, – конкретне місце всі оператори обирають із прагнення створити максимально якісне покриття.

Тобто, виходить, оператори безконтрольно можуть ставити базові станції куди хочуть❓ Не так. В Україні дуже жорсткі вимоги до допустимої потужності випромінювання базових станцій. У США і деяких країнах Європи допускається потужність у 10 разів вища. Перш ніж увімкнути базову станцію в мережу, будь-який оператор проводить спеціальні тестування, щоб показати державним наглядовим органам, що випромінювання базової станції не порушує прийняті норми. Жодна базова станція не вмикається без перевірки.

Чому ж так багато людей скаржиться на “небезпечні” базові станції❓ Правду кажучи, оператори зв’язку набагато більше скарг отримують про перебої зі зв’язком через нестачу базових станцій у тому чи іншому районі. Чому скаржаться на БС? Люди часто побоюються того, чого не розуміють. Такі ж страхи свого часу викликали автомобілі, ескалатори, мікрохвильовки, літаки та електричні праски. Ми не раз стикалися зі скаргами на шкоду від базової станції, яка поки що навіть не вмикалася.

Я точно знаю, що “вишку” на сусідньому магазині зняли якраз на прохання жителів району. Як ви це поясните❓ Оператор володіє базовою станцією, а будівлею володіє хтось ще – всі оператори орендують у власника місце під своє обладнання. Власник може отримати скаргу, і не одну. Один зі способів залагодити питання – відмовити оператору в оренді. Це не означає, що сама скарга була обґрунтованою. Власник, у чому йому важко дорікнути, виходить зі своїх інтересів.



При цьому цілий квартал може залишитися поза зоною хорошого покриття, і ті самі жителі, які скаржилися, в якийсь момент не зможуть за мобільним телефоном викликати лікаря або пожежників, привітати з Новим роком батьків або прийняти важливий дзвінок з роботи. На наш погляд, більше шкоди в прибраній базовій станції, ніж у поставленій.