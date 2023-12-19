Почему публичные зарядки — зло или как защитить личные данные

Довольно часто возникает неприятная ситуация, когда батарея телефона “садится” в самый неудачный момент. В таком случае на помощь придет “публичная зарядка”. Но этот способ несет за собой большие риски. Ведь именно “публичные зарядки” мошенники довольно часто и эффективно используют для получения доступа к вашему гаджету. Именно через зарядку они могут похитить пароли, в том числе от интернет-банкинга, и другую конфиденциальную информацию.

Чаще всего данные воруют в общественных местах, типа отелей, аэропортов и других мест с большим количеством посетителей. Если жертва подключит свой смартфон к публичной USB-зарядке, то на телефон будет загружено вредоносное программное обеспечение. Затем мошенники получают доступ к учетной записи в сети и перепродают пароли другим злоумышленникам или самостоятельно воруют средства со счетов.

Как защитить личные данные

Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться трех простых рекомендаций:

Самый простой способ защитить данные от утечки – отказаться от использования публичных зарядок. А на случай, если телефон разрядится, позаботьтесь о павербанке. Если же выхода нет, и вы вынуждены воспользоваться публичной зарядкой – отдавайте предпочтение именно розеткам, а не USB-зарядкам.

Если вы вынуждены пользоваться публичной USB-зарядкой, то обратите внимание на всплывающие сообщения на экране типа “поделиться данными”, “доверять этому компьютеру” или “только заряжать”. Выберите последний пункт, так вероятность похищения данных будет минимальной.

Еще один вариант – полностью выключить телефон перед тем как поставить его в благодарность. Если же постоянно находитесь в движении и не можете отказаться от использования публичных зарядок, то есть смысл позаботиться об устройстве под названием “блокировщик данных”. С его помощью вы сделаете невозможным передачу данных через кабель и защитите свой телефон.

Как видите, есть немало способов защитить себя, достаточно уделить лишь немного времени для решения этого вопроса.