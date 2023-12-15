Касается всех украинцев: в “Дії” обновили важную услугу

В приложении Дія появилось важное обновление данных которое поможет украинцам пережить зиму.

Разработанное Министерством цифровой трансформации мобильное приложение Дія позволяет украинцам получить важные справки и другую информацию. Также можно загрузить документы и предоставлять их в случае необходимости. В то же время в Telegram-канале главы Минцифры Михаила Федорова появилась информация об обновлении полезной услуги.

Что нового в “Дії”

Речь идет об обновлении карты, где указаны все “Пункты несокрушимости”. Сообщается, что теперь эта услуга стала еще более удобной и доступной.

В случае, если снова будут введены графики отключения электроэнергии или произойдут аварийные отключения, украинцы смогут узнать, где находится ближайший от них пункт несокрушимости. В таких пунктах обогрева люди могут погреться, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился, что одна из новых функций – возможность оценить место и оставить о нем отзыв. Среди прочего стоит обратить внимание на следующее:

Карту можно не загружать, ее удобно просматривать в онлайн-режиме. Карта интерактивная поэтому можно узнать адрес и график работы каждого пункта несокрушимости.

С помощью системы фильтров можно отсеять те, где нет необходимых вам услуг, например, генератора, интернета или мобильной связи.

При этом данные к карте закрыты для жителей Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Также карта частично недоступна жителям Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей.

В ведомстве отмечают, что они продолжают работать над совершенствованием карты пунктов несокрушимости, чтобы люди имели доступ к нужно даже в условиях блэкаутов.

К тому же враг регулярно запускает ракеты и шахеды для атак на украинские города. Поэтому риск новых атак на энергетическую инфраструктуру достаточно высок. Поэтому информация о пунктах несокрушимости сейчас нужна как никогда раньше.