Стосується всіх українців: в “Дії” оновили важливу послугу

У додатку Дія з’явилося важливе оновлення даних яке допоможе українцям пережити зиму.

Розроблений Міністерством цифрової трансформації мобільний додаток Дія дозволяє українцям отримати важливі довідки та іншу інформацію. Також можна завантажити документи та надавати їх у разі потреби. Водночас в Telegram-каналі очільника Мінцифри Михайла Федорова з’явилася інформація про оновлення корисної послуги.

Що нового в “Дії”

Мова йде про оновлення карти, де вказані всі “Пункти незламності”. Повідомляється, що тепер ця послуга стала ще більш зручною та доступною.

У разі, якщо знову будуть запроваджені графіки відключення електроенергії чи стануться аварійні відключення, українці зможуть дізнатися, де знаходиться найближчий від них пункт незламності. В таких пунктах обігріву люди можуть погрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився, що одна з нових функцій — можливість оцінити місце та залишити про нього відгук. Серед іншого варто звернути увагу на таке:

Карту можна не завантажувати, її зручно переглядати в онлайн-режимі. Карта інтерактивна тож можна дізнатися адресу та графік роботи кожного пункту незламності.

За допомогою системи фільтрів можна відсіяти ті, де немає необхідних вам послуг, наприклад, генератора, інтернету чи мобільного зв’язку.

При цьому дані до картки закриті для жителів Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. Також карта частково недоступна жителям Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

У відомстві наголошують, що вони продовжують працювати над вдосконаленням карти пунктів незламності, щоб люди мали доступ до потрібно навіть в умовах блекаутів.

До того ж ворог регулярно запускає ракети та шахеди для атак на українські міста. Тож ризик нових атак на енергетичну інфраструктуру досить високий. Тож інформація про пункти незламності зараз потрібна як ніколи раніше.