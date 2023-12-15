Важная новость для всех пенсионеров: в ПФУ рассказали как не потерять пенсию с нового года

Пенсионеры теперь смогут пройти идентификацию с помощью видеоконференции Заявку на проведение идентификации можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного Фонда Украины.

8 декабря 2023 года вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда Украины, которое предусматривает прохождение физической идентификации в режиме видеоконференции.

Что нужно знать об онлайн идентификации пенсионеров

Получатели пенсий в Украине должны пройти физическую идентификацию до конца года. Иначе выплату пенсий заморозят с нового года. Для того чтобы подтвердить личность, нужно обратиться лично в отделение Пенсионного фонда Украины или в Ощадбанк. Теперь же доступен еще один, более удобный, способ идентификации – онлайн.

Отметим, что прохождение идентификации коснется только ВПЛ. При этом тех, что получили статус переселенцев еще до 24 февраля 2022 года, то есть переселенцы из Крыма и Донбасса, которые были вынуждены покинуть дом после вторжения оккупантов еще в 2014 году.

Как будет проходить идентификация личности

Идентификация личности получателя пенсии онлайн будет проведена в сроки и способом согласованный с получателем выплаты. Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не быстрее, чем за 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

Подать заявление можно такими способами:

заполнить электронный бланк на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

договориться об идентификации по телефону через контакт-центр Пенсионного фонда Украины.

Видеоконференция будет проведена через одну из популярных платформ для онлайн-общения – Viber, Zoom, Telegram, Signal, WhatsApp, Google Meet.

Относительно того, как именно будет проходить идентификация личности, то особых деталей не разглашают. Известно о том, что во время беседы нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Украины или другой документ с фото. Среди прочего будут задавать уточняющие вопросы, что помогут убедиться, что беседу проводят именно с тем человеком, который подтверждает право на выплаты. Полученная информация будет анализироваться, а о результатах идентификации пенсионера сообщат дополнительно.